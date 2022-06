Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Für Star Wars-Fans mit Disney+-Mitgliedschaft gibt es in den kommenden Monaten und Jahren eine ganze Reihe von Serien, aber die vielleicht geheimnisvollste ist derzeit The Acolyte.

Der Film führt uns in einen Teil der Zeitlinie der Serie, den wir in den Filmen und Serien noch nie gesehen haben, und verspricht, einige interessante Geschichten zu erzählen. Hier sind alle Details, die du wissen musst.

Wir haben keine genauen Informationen darüber, wann The Acolyte zu erwarten ist, abgesehen von der Tatsache, dass es auf jeden Fall kommen wird - Disney und LucasFilm haben das Logo der Serie schon ein paar Mal als Teil der kommenden Star Wars-Serie gezeigt.

Derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass die Serie noch gecastet und auf die Produktion vorbereitet wird, die offenbar für Ende 2022 oder Anfang 2023 geplant ist. Das bedeutet, dass wir nicht davon ausgehen, dass Sie die Serie vor Ende 2023 oder sogar Anfang 2024 sehen werden.

Die gute Nachricht bei einer Serie, die für Disney+ produziert wird, ist, dass wir dir mit absoluter Sicherheit sagen können, wie du sie sehen kannst - natürlich auf Disneys Streaming-Dienst.

squirrel_widget_187869

Basierend auf der Herangehensweise an "The Mandalorian", "Obi-Wan Kenobi" und andere Serien sind wir uns ziemlich sicher, dass du eine wöchentliche Folge erwarten kannst und nicht eine ganze Staffel im Netflix-Stil, die du dir in einem Rutsch ansehen kannst.

Es gab noch keine offizielle Ankündigung zur Besetzung der Serie, wir wissen also nicht, wer in The Acolyte auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Wir kennen jedoch die Showrunnerin - Leslye Headland, die zuvor an Serien wie Russian Doll gearbeitet hat.

Sie ist ein aufstrebender Star und es sieht so aus, als würde sie die Dinge in eine interessante Richtung lenken, wenn man die Interviews betrachtet, die sie bisher gegeben hat.

Die einzige offizielle Information, die wir über The Acolyte haben, ist der Titel, aber Vanity Fair hat in einem Interview mit Headland im Mai 2022 einige pikante Details aufgeschnappt, die uns eine ganze Menge Aufschluss geben.

Zum einen wissen wir, dass die Serie etwa 100 Jahre vor der Phantom-Bedrohung spielen wird, während des Niedergangs dessen, was in der Star Wars-Zeitlinie als Hohe Republik bezeichnet wird, einer Zeit des Friedens und des Wohlstands.

Diese Zeit wird derzeit in Romanen und Comics ausgiebig erforscht, und ein Merkmal dieser Zeit ist die Selbstzufriedenheit der weiß-gold gekleideten Jedi, die sich eine Rückkehr der Sith-Bedrohung nicht vorstellen können.

Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, könnte der Titel "The Acolyte" durchaus von einem Anhänger der dunklen Seite stammen, der bereit ist, alles zu tun, um die Sith zurückzubringen.

Headland sagt, dass sich die Serie auf "die Bösen" konzentrieren könnte, und das zu einem der wenigen Zeitpunkte in Star Wars, an dem sie tatsächlich in der Unterzahl sind.

Es gibt Gerüchte, dass in der Serie auch bekannte Charaktere aus den hervorragenden Knights of the Old Republic-Spielen vorkommen sollen, darunter der ikonische Darth Revan. Das wäre insofern interessant, als dass ein Remake des ersten Spiels geplant ist, das sich gut in die Geschichte einfügen könnte.

Der Zeitplan für die Einbindung dieser Charaktere bedeutet, dass wir vielleicht nur in Form von Dialogen von ihnen hören oder sie in Rückblenden sehen werden, aber die Tatsache bleibt, dass es sich so anhört, als würden wir die Sith-Seite des Spiels erheblich ausbauen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.