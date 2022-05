Andor auf Disney+: Veröffentlichungsdatum, Handlung, Besetzung und Details zur Rogue One Prequel-Serie

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - "Wenn wir das wirklich tun, möchte ich helfen", sagt Cassian Andor in Rogue One - und Andor wird seine Rolle im Star Wars-Universum mit seiner eigenen titelgebenden Serie ausbauen, die bei Disney+ erscheint.

Disney+ investiert in Star Wars-Geschichten, wie der Erfolg von The Mandalorian, die Wiederbelebung von Boba Fett und kürzlich die Fortsetzung der Geschichte von Obi-Wan Kenobi gezeigt haben.

Der nächste Schritt führt uns in das Gebiet der Vorgeschichte von Rogue One. Hier finden Sie alles, was Sie über Andor wissen müssen.

31. August 2022

Andor wird am 31. August 2022 mit zwei Episoden exklusiv auf Disney+ veröffentlicht.

Es wurde bestätigt, dass die Serie 12 Episoden umfassen wird, wobei zwei Episoden den Anfang machen werden. Für die folgenden 10 Episoden wird dann eine wöchentliche Veröffentlichung erwartet.

Ja, es scheint, dass es 12 weitere Episoden geben wird, obwohl sie laut Variety nicht als Staffel, sondern als Teil 2 bezeichnet wird.

Die Dreharbeiten werden im November 2022 beginnen, so dass wir mit einer Veröffentlichung im Jahr 2023 rechnen.

Nach Angaben von Disney:

Die Serie "Andor" wird eine neue Perspektive der Star Wars-Galaxie erkunden und sich auf Cassian Andors Reise konzentrieren, um zu entdecken, was er bewirken kann. Die Serie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.

Der Trailer (den Sie sich unten ansehen können) ist düster und zeigt uns eine Zeit der Unterdrückung in der Galaxie, die Macht des Imperiums und die Saat der Rebellion, die gesät wird. Wir erhaschen einen Blick auf den Galaktischen Senat, wir sehen Klontruppen und eine Vertiefung der Geschichte der Rebellen, die uns in Rogue One mitnimmt - und die uns aus Eine neue Hoffnung vertraut ist. Wir bekommen das Gefühl, dass es hier um den Unterschied geht, den kleine Leute gegen eine große Macht machen können - eine klassische Rebellionssituation.

In einem Interview mit Vanity Fair erfährt man weitere Details über den Schauplatz Andor. Die Geschichte beginnt mit der Zerstörung von Cassian Andors Heimatplaneten, woraufhin er sich als Flüchtling der Rebellion zuwendet. Aber es geht nicht nur um das Leben von Cassian Andor, die neue Serie wird parallel das Leben von Mon Mothma, der Anführerin der Rebellen, verfolgen und uns zeigen, wie diese beiden Charaktere bei ihrem Aufstieg gegen das Imperium aufeinandertreffen.

Berichten zufolge spielt Andor 5 Jahre vor Rogue One - und das wirft die Frage auf, ob wir in der Geschichte von Andor auch den Übergang von den Klontruppen zu den Stormtroopern sehen werden.

Den gibt es auf jeden Fall. Dieser Trailer wurde am 26. Mai 2022 auf der Star Wars Celebration veröffentlicht. Da es sich um einen Teaser-Trailer handelt, gehen wir davon aus, dass kurz vor der Veröffentlichung noch weitere folgen werden.

Es gibt eine beeindruckende Besetzungsliste für Andor, mit einer Reihe von Charakteren, die ihre Rollen aus Rogue One wiederholen, was bedeutet, dass es eine große Kontinuität geben wird. Nicht alle Charaktere sind bestätigt worden:

Diego Luna - Cassian Andor

Genevieve O'Reilly - Mon Mothma

Stellan Skarsgard -

Adria Arjona

Denise Gough

Kyle Soller

Forest Whitaker - Saw Gerrera

Fiona Shaw

Tony Gilroy, der das Drehbuch zu Rogue One mitgeschrieben hat, ist der Schöpfer und Regisseur der Serie, so dass wir auch hier erwarten, dass die Serie eng mit dem Film Rogue One verknüpft wird.

Die Serie wird exklusiv auf Disney+ verfügbar sein.

Wenn du dich über die Handlung informieren willst, dann ist der wichtigste Film wahrscheinlich Rogue One, denn dort lernst du Cassian Andors Charakter kennen.

Eine vollständige Zeitleiste der Star-Wars-Filme und -Serien finden Sie hier. Am interessantesten ist der frühe Abschnitt, der sich mit dem Aufstieg des Imperiums befasst, bevor Sie zu Eine neue Hoffnung kommen.

Schreiben von Chris Hall.