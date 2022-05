Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Mandalorianer ist eine der beliebtesten Serien im Star-Wars-Universum, die bei der Fangemeinde mehr Begeisterung hervorruft als einige der Kinofilme.

Die zweite Staffel von "The Mandalorian" endete im Dezember 2020, und die Fans haben lange auf Neuigkeiten zur nächsten Folge gewartet. Wir freuen uns, dass es nun endlich Neuigkeiten gibt, und wir haben alle Informationen darüber, wie und wann du sie sehen kannst.

Erscheint im Februar 2023

Exklusiv bei Disney+

Das Veröffentlichungsdatum der dritten Staffel von The Mandalorian wurde auf der Star Wars Celebration im Mai 2022 bekannt gegeben. Im Februar 2023 werden wir erfahren, wie es mit Grogu und Din weitergeht.

Wie bei den vorherigen Staffeln wird die Serie exklusiv für den Disney+ Streaming-Dienst erscheinen. Wir gehen davon aus, dass wie bei den vorherigen Staffeln eine Episode pro Woche ausgestrahlt wird, aber das ist noch nicht bestätigt worden.

Während ein Großteil der Handlung ein Geheimnis bleibt, geben uns die Details, die im Trailer, der auf der Star Wars Celebration gezeigt wurde, enthüllt wurden, ein paar Hinweise darauf, was wir erwarten können:

Es scheint, dass sich ein Großteil der Handlung von Staffel 3 um die Ereignisse der sehr mandalorianisch geprägten Episode von Das Buch von Boba Fett drehen wird. Din Djarin wurde von den Kindern der Wache verstoßen, weil er seinen Helm abgenommen hat. Nun muss er nach Mandalore zurückkehren, um in den "Lebendigen Wassern" zu baden und um Vergebung für seinen Fehltritt zu erlangen.

Am Ende von Staffel 2 besiegte Din Djarin Moff Gideon im Kampf und gewann den Besitz des Dunkelsäbels. Derjenige, dem das Dunkle Schwert gehört, gilt als Anführer der Mandalorianer, und wir wissen, dass Bo-Katan sich für die rechtmäßige Besitzerin hält. Wir sind ziemlich sicher, dass sie in der kommenden Staffel versuchen wird, Din zu besiegen.

Ansonsten bleibt der Großteil der Handlung Spekulation, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin sie führt.

Der Trailer zu Staffel 3 wurde auf der Sar Wars Celebration im Mai 2022 vorgestellt, ist aber noch nicht veröffentlicht worden. Wir werden diesen und alle anderen Trailer zu diesem Artikel hinzufügen, sobald sie verfügbar sind.

In der Zwischenzeit könnt ihr in unserem umfassenden Artikel alles nachlesen, was wir bisher über die dritte Staffel von The Mandalorian wissen, und wie ihr die vorherigen Staffeln nachholen könnt.

Schreiben von Luke Baker.