Obi-Wan Kenobi bekommt einen längeren Trailer zum Star Wars Day

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zu Ehren des heutigen Star-Wars-Tages gibt es einen weiteren Trailer zur kommenden Fernsehserie von Obi-Wan Kenobi, um den Zuschauern Appetit zu machen. Es ist ein längerer Blick auf die Strapazen, die der Jedi-Meister im Verborgenen in der Serie durchmachen wird.

Die Serie erscheint Ende Mai, nachdem sich Gerüchte, dass sie heute zu Ehren von "May the fourth be with you" erscheinen würde, als falsch herausgestellt haben.

Der Tag sollte aber auf keinen Fall ohne ein entsprechendes Ereignis vergehen, und Disney hat sich mit einem ausgefeilten Trailer daran gehalten, der mit den bisher stärksten Andeutungen über die Präsenz von Darth Vader in der Geschichte endet, der einmal mehr von Hayden Christensen gespielt wird.

Ewan McGregor als Obi-Wan, der Owen Lars dazu auffordert, zu akzeptieren, dass Luke Skywalker trainiert werden muss, sobald er alt genug ist, um die Macht zu nutzen, hat auch ein paar echte Sätze gesprochen.

Es gibt auch viele Aufnahmen, die die Macht der inquisitorischen Kräfte zeigen, die Obi-Wan im Laufe der Serie jagen werden, und sie sehen ziemlich schwer zu besiegen aus. Natürlich wissen wir, dass Obi-Wan überleben wird, da er in den ursprünglichen Star-Wars-Filmen vorkommt, aber es wird trotzdem eine Gefahr bestehen.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Chris Hall.