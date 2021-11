The Book of Boba Fett bekommt seinen ersten vollständigen Trailer

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Buch von Boba Fett hat seinen ersten vollständigen Trailer vor dem Start seines Laufs am 29. Dezember 2021 erhalten, wobei Disney einen faszinierenden Blick darauf veröffentlicht, was den berühmten Kopfgeldjäger erwartet.

Zum einen öffnet er den Trailer, indem er bestreitet, dass er überhaupt ein Kopfgeldjäger ist, was darauf hindeutet, dass Fett nach den Abenteuern, die er in den Star Wars- Filmen und The Mandalorian erlebt hat, sich ein wenig niederlassen möchte.

Die Show sieht so aus, als ob sie von zwei Hauptfiguren geleitet wird, nicht nur der im Titel – Fennec Shand aus The Mandalorian ist eine feste Größe und sie sieht aus, als würde sie als Fetts rechte Hand dienen, während er es mit der kriminellen Unterwelt aufnimmt .

Es scheint, dass der Tod von Jabba the Hutt immer noch ein Machtvakuum hinterlassen hat, und Fett ist gut positioniert, um zu versuchen, es auszunutzen und eine neue Art von Organisation zu gründen. Für den Fall, dass The Mandalorian ihn plötzlich wie ein guter Kerl erscheinen ließ, hoffen wir, dass dies bedeutet, dass es einige Grautöne geben wird.

