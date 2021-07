Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eine neue Reihe von Geschichten im Star Wars-Universum, und sie sind nicht in der Live-Action-Form, die The Mandalorian in den letzten Jahren so erfolgreich demonstriert hat. Star Wars: Visions ist eine neue Anthologie von Anime-Geschichten.

Es kommt später in diesem Jahr und zum Glück ist die Frage, wie Sie es sehen können, schön und einfach - die gesamte Serie wird als Teil eines Disney+-Abonnements verfügbar sein. Einen ersten Blick auf die Serie könnt ihr euch unten ansehen.

Die gesamte Liste von neun Filmen, aus denen Visions bestehen wird, wird am 22. September 2021 auf Disney+ debütieren. Es dauert also nicht lange, bis wir uns in die Filme versenken können, die eine Vielzahl von Längen haben.

Es sind auch keine wöchentlichen Erinnerungen erforderlich, da alle Episoden scheinbar sofort zum Anschauen verfügbar sind, was sinnvoll ist, da sie nicht aufeinander folgen.

Da die meisten Filme in der Serie von einem anderen Team stammen, möchten Sie vielleicht einen Überblick darüber haben, wer was macht – hier ist eine Liste der neun Filme, die zum Anschauen verfügbar sein werden, mit den Studios, die sie erstellen:

Kamikaze Douga – Das Duell

Geno Studio (Twin Engine) – Lop und Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Auslöser – Die Zwillinge

Auslöser – Der Ältere

Kinema Citrus – Die Dorfbraut

Wissenschaft Saru – Akakiri

Wissenschaft Saru – T0-B1

Production IG – Der neunte Jedi

Auf der offiziellen Star Wars-Website, die als Blogpost zu diesem Thema gleich hier ist, können Sie mehr über die Stile und Handlungen der einzelnen Filme erfahren (obwohl Sie nicht allzu viele Details finden werden).

Schreiben von Max Freeman-Mills.