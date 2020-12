Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Star Wars: The Rise of Skywalker ist jetzt auf Disney + erhältlich und dient angeblich als Ende der Science-Fiction-Saga ( die bereits zweimal endete ). Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Disney mit dem Drucken von Geld in Form neuer Star Wars-Inhalte fertig ist, sind Sie es Ich denke besser noch einmal nach.

Am Investorentag 2020 von Disney enthüllte das Unternehmen eine Menge neuer Projekte im Star Wars-Universum, darunter acht neue Disney + Shows und zwei Filme. Das Update kommt, da das Unternehmen versucht, den Schaden zu beheben, der der Marke Star Wars durch die letzten beiden Filme in der jüngsten Star Wars-Trilogie zugefügt wurde. Disney hat jedoch erkannt, dass sie mit The Mandalorian Öl geschlagen haben, und bestätigt, dass eine dritte Staffel der Hit-Show in Arbeit ist, zusammen mit zwei Ausgründungen.

Hier erfahren Sie alles über diese bevorstehenden Projekte und die Zukunft des Star Wars-Universums.

Erscheinungsdatum : Dezember 2021 auf Disney +

Der Hit von Disney + wird 2021 für eine dritte Staffel zurückkehren. Die Ankündigung erfolgte am Disney Investor Day 2020. Vermutlich wird sich Mando weiterhin auf die Suche nach einem Jedi konzentrieren, um Baby Yoda, auch bekannt als The Child aka Grogu, zu trainieren, während er sich noch um alle kümmert die Bedrohungen, die die Galaxie zu bieten hat.

Erscheinungsdatum: 2021 auf Disney +

The Bad Batch ist ein Name für eine Elite-Gruppe von Storm Trooper-Soldaten, die genetisch verändert wurden, um sie von ihren Standard-Klonbrüdern zu unterscheiden. In der Serie wird die Gruppe nach dem Fall der Republik nach den Klonkriegen in Aktion sein. Schauen Sie sich hier den Trailer an.

Erscheinungsdatum : Voraussichtlich 2022 bei Disney +

Wir werden Ihnen vergeben, wenn Sie sich nicht sofort an Cassian Andor als den Rebellenspion von Rogue One erinnern. Er starb, um die Pläne des Todessterns zu stehlen. Disney arbeitet derzeit an einer Prequel-Serie, in der der Schauspieler Diego Luna als Andor zurückkehrt. Alan Tudyk wird ebenfalls als Droiden-Kumpel K-2SO zurückkehren. Die Serie sollte dazu dienen, die frühen Tage der Rebellion zu füllen - zwischen dem Aufstieg des Imperiums in Star Wars Episode III: Die Rache der Sith und Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung - ähnlich wie The Mandalorian die Lücke füllt zwischen der ursprünglichen Trilogie und der neueren Fortsetzungstrilogie. Disney enthüllte einen Blick hinter die Kulissen von Andor mit neuem Filmmaterial am Investor Day 2020.

Erscheinungsdatum: 25. Dezember 2023

In der Rogue Squadron wird Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins einen Film über eine neue Generation von Kampfpiloten unter dem Rufzeichen Rogue Squadron drehen, der in der ursprünglichen Trilogie als die Gruppe der Kampfpiloten bekannt wurde, die Luke Skywalker in den Kampf gegen die erster Todesstern. Patty Jenkins hat ein herzliches Video veröffentlicht, in dem erklärt wird, warum es ihr so viel bedeutet, diesen Film zu machen, und natürlich sehen wir am Ende einen X-Wing.

Erscheinungsdatum : 19. Dezember 2025

Wenn Sie mit Taiki Waititi nicht vertraut sind, ist er der Autor und Regisseur der Filme Thor: Ragnarok und Jojo Rabbit, für die er einen Oscar gewonnen hat. Er äußerte auch, dass der Attentäter in der ersten Staffel von The Mandalorian zum Babysitter-Droiden IG-11 wurde. Zusätzlich zu dieser Rolle leitete er die letzte Folge dieser Staffel. Jetzt schreibt er einen neuen Star Wars-Film, den er auch inszenieren wird. Der Film wird nach den Ereignissen der Fortsetzung der Trilogie stattfinden und Neuland im Star Wars-Universum erkunden.

Erscheinungsdatum: Unangekündigt

Ashoka Tano war Anakin Skywalkers Lehrling in der Zeichentrickserie The Clone Wars, bevor sie vom Jedi-Orden enttäuscht wurde und ihn zurückließ. Sie tauchte in einer anderen Zeichentrickserie wieder auf, Star Wars: Rebellen, die mit den Rebellen gegen das Imperium kämpfen. Sie gab schließlich ihr Live-Action-Debüt, gespielt von Rosario Dawson, in der zweiten Staffel von The Mandalorian mit dem treffenden Titel The Jedi. Jetzt bekommt die Figur ihre eigene Serie, die zur gleichen Zeit wie die Mandalorianerin spielt und von den mandalorianischen Showrunnern Jon Favreau und Dave Filoni produziert wird, die die Figur während der Arbeit an Clone Wars kreiert haben. Disney gab während seines Investorentags bekannt, dass diese Serie mit The Mandalorian und dem nächsten Eintrag in unserer Liste für eine kulminierende "klimatische" Veranstaltungsreihe kombiniert wird.

Erscheinungsdatum : unangekündigt

Rangers of the New Republic spielen im gleichen Zeitrahmen wie The Mandalorian und werden auch von Jon Favreau und Dave Filoni produziert. Sie werden mit den Ereignissen von Ashoka und The Mandalorian verwoben sein. Wir sind uns nicht ganz sicher, was genau die Serie beinhalten wird, da wir nicht einmal wirklich wissen, was ein Ranger der Neuen Republik sein würde. Frühe Theorien deuten darauf hin, dass Gina Caranos Cara Dune möglicherweise beteiligt ist, wenn ihr Verhalten auf Twitter Caranos Star Wars-Schauspielkarriere nicht beendet.

Erscheinungsdatum : Nicht bekannt gegeben, aber es wird zu Disney + kommen

Obi-Wan Kenobi kehrt für ein völlig neues Abenteuer zurück, und die große Neuigkeit vom Disney Investor Day 2020 ist, dass Hayden Christensen sich ihm anschließen wird, um die Rolle des Darth Vader zu wiederholen. Die Serie wird zehn Jahre nach dem Duell des Paares gegen Mustafar in Revenge of the Sith spielen. Es ist geplant, 2021 in Produktion zu gehen, was wahrscheinlich ein Erscheinungsdatum von 2022 bedeutet, obwohl dies nicht bestätigt ist.

Erscheinungsdatum: Nicht bekannt gegeben, aber es wird zu Disney + kommen

Disney enthüllte Acolyte auf seinem Investor Day 2020-Event, ohne viel darüber zu verraten. Wir wissen, dass es 200 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Trilogie am Ende einer als High Republic-Ära bekannten Zeit stattfinden wird, in der Jedi am stärksten sind. Es wird als Mystery-Thriller beschrieben, der eine zunehmende Bedrohung durch die dunkle Seite der Macht darstellt.

Erscheinungsdatum: Nicht bekannt gegeben, aber es wird zu Disney + kommen

Lando Calrissian ist eine legendäre Star Wars-Figur, die in The Empire Strikes debütierte, als er von Billy Dee Williams porträtiert wurde, und kürzlich in Solo: A Star Wars Story zurückgekehrt ist, wo die Figur von Donald Glover gespielt wurde. Keiner dieser Schauspieler ist derzeit als Teil der Serie bestätigt, was die Fans dazu veranlasst hat, zu spekulieren, dass die Serie animiert werden könnte.

Erscheinungsdatum: Nicht bekannt gegeben, aber es wird zu Disney + kommen

Diese animierte Anthologie-Serie enthält zehn verschiedene Geschichten aus dem Star Wars-Universum. Interessanterweise wird die Serie japanischen Anime als Grundlage für diese neue Serie verwenden.

Eine Droidengeschichte

Erscheinungsdatum: Nicht bekannt gegeben, aber es wird zu Disney + kommen

Zwei Abschnitte von Lucasfilms, die normalerweise nicht oft zusammenarbeiten, die Experten für visuelle Effekte von Industrial Light and Magic und Lucasfilm Animation, werden zusammenarbeiten, um diese neue Geschichte mit R2D2 und C3PO zu erstellen, während sie sich auf eine Reise mit einem völlig neuen Helden begeben.

Erscheinungsdatum : Unangekündigt

Disney gab im September 2019 bekannt, dass Kevin Feige - seit 2007 Präsident von Marvel Studios - mit Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy an einem neuen Star Wars-Film arbeiten wird. Es gibt keine Details darüber, wann der Film veröffentlicht wird oder worum es geht, aber dies scheint für Disney ein Kinderspiel zu sein. Feige half dabei, das Marvel Cinematic Universe zu einem gigantischen kommerziellen Erfolg zu machen.

Die einzige Frage, die wir haben, ist: Wird Disney Feige für einen einmaligen Star Wars-Film oder vielleicht eine Trilogie wie die kommenden Filme 2022, 2024 und 2026 gewinnen, oder wird er der defacto-Showrunner für das Star Wars-Universum? , ähnlich wie er es für die MCU tut?

Erscheinungsdatum: Noch nichts offizielles

Solo: Eine Star Wars-Geschichte wurde ursprünglich bombardiert, als sie 2018 veröffentlicht wurde, was dazu führte, dass Disney seine gesamte Strategie mit der Marke Star Wars erneut überprüfte. In der Zeit seit seiner Veröffentlichung haben die Fans jedoch begonnen, sich mit der Entstehungsgeschichte des berühmtesten Schmugglers der Galaxie zu befassen , die 2019 auf Twitter zum Hashtag # MakeSolo2Happen führte. Es gibt jedoch nichts zu zeigen, dass Disney in der Nähe der Entwicklung ist Dies ist besonders erwähnenswert, da es leicht in eine billigere Serie für Disney + umgewandelt werden könnte, wenn die Fans weiterhin danach verlangen.

Erscheinungsdatum : Noch nichts offizielles

Im Mai kündigte Disney an, dass die nächsten Star Wars-Folgen am 12. Dezember 2022, 20. Dezember 2024 und 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen werden. Im Oktober bestätigte Disney dann, dass eine Trilogie der Schöpfer von Game of Thrones nicht in die Kinos kommen würde. David Benioff und DB Weiss. Es ist unklar, ob diese Trilogie mit den zuvor angekündigten Filmen 2022, 2024 und 2026 identisch oder verschieden ist.

Gerüchten zufolge könnte Rian Johnson die nächste Star Wars-Trilogie inszenieren. Er schrieb und inszenierte den zweiten Film in der neuesten Star Wars-Trilogie, The Last Jedi. Aber je nach Ihrer Meinung zu diesem Film werden Sie entweder begeistert sein, wenn er seine eigenen Filme bekommt, oder Sie werden wütend sein, dass wir dieses Gerücht sogar erwähnt haben. Wir erwarten jedoch nicht, jemals eine von Rian Johnson geleitete Trilogie zu sehen, da Disney offenbar überlegt, sich für zukünftige Star Wars-Filme vom Trilogie-Bogen zu entfernen. Außerdem sagte Johnson, der bereits an einer Fortsetzung seines Hits Knives Out aus dem Jahr 2019 arbeitet , dass noch nichts offiziell ist.

Schreiben von Maggie Tillman.