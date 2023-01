Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony hat einen Teaser-Trailer für den kommenden Gran Turismo-Film veröffentlicht, der diesen Sommer in die Kinos kommen soll. Auf der CES 2023 zeigte das Studio einen ersten Blick auf die Verfilmung mit Archie Madekwe, Orlando Bloom und David Harbour in den Hauptrollen. Das Werbematerial, das hinter den Kulissen entstanden ist, zeigt Aufnahmen einer Rennstrecke und von Sportwagen sowie Ausschnitte aus dem Videospiel.

Lesen: Gran Turismo 7 - Tipps und Tricks für den Einstieg

Wenn Sie von Gran Turismo begeistert sind, finden Sie hier alles, was Sie über den neuen Film wissen müssen.

Gran Turismo (2023) Film: Was du wissen solltest

Letztes Jahr kündigte Sony Pictures offiziell einen Titel für eine kommende Verfilmung des beliebten Videospiels Gran Turismo von Kazunori Yamauchi und Polyphony Studios an. Zur Erinnerung: Gran Turismo stand mindestens seit 2013 auf dem Plan von Sony, als The Wrap behauptete, dass die Produzenten von Fifty Shades of Grey, Mike De Luca und Dana Brunetti, in Gesprächen waren, um einen Actionfilm auf der Grundlage der Spielereihe zu drehen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Der neue Sony-Film trägt den Namen Gran Turismo und wird von Neill Blomkamp inszeniert. Laut Deadline, die als erste die von Sony vorgelegte Logline zur Handlung des Films veröffentlicht hat, basiert der Film auf der wahren Geschichte von Jann Mardenborough: "Der Film ist die ultimative Wunscherfüllungsgeschichte eines jugendlichen Gran Turismo-Spielers, dessen Spielfähigkeiten eine Reihe von Nissan-Wettbewerben gewonnen haben, um ein professioneller Rennfahrer zu werden".

Gran Turismo (2023) Film: Erscheinungsdatum

Datum des Kinostarts

Sony wird Gran Turismo ab dem 11. August 2023 weltweit exklusiv in die Kinos bringen.

Freigabetermin für Streaming

Ein Streaming-Freigabetermin für Gran Turismo wurde noch nicht bekannt gegeben.

Gran Turismo (2023) Film: Besetzung

In Gran Turismo spielt Archie Madekwe einen jugendlichen Gamer, der ein Rennfahrer werden will und einen Nissan-Wettbewerb gewinnt. Zur Besetzung gehören außerdem David Harbour, Darren Barnet, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Orlando Bloom und sogar Geri Horner (die Sie vielleicht besser als Ginger Spice kennen). Der südafrikanische Filmemacher Neill Blomkamp führte bei der Big-Budget-Produktion Regie. Er ist bekannt für Filme wie District 9, Elysium und Chappie. Das Drehbuch wurde jedoch von Jason Hall und Zach Baylin geschrieben. Produziert wird er von Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Carter Swan und Dana Brunetti.

Gran Turismo (2023) Film: Trailer

Regisseur Blomkamp hat die Dreharbeiten zu Gran Turismo erst vor ein paar Monaten in Ungarn beendet, und Sony befindet sich Berichten zufolge derzeit in der Postproduktion, sodass der Teaser-Trailer nicht wirklich viel Material aus dem kommenden Film enthält. Dennoch bekommt man einen Eindruck davon, was einen erwartet, und ein paar nette Blicke hinter die Kulissen. Sie können sich den einminütigen Trailer oben ansehen.

Es ist der einzige Trailer, den es bisher gibt, Stand Januar 2023.

Schreiben von Maggie Tillman.