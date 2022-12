Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Spider-Man: Into the Spider-Verse hat die Welt im Sturm erobert, als er 2018 herauskam, mit einem wunderschönen Animationsstil und einer zu Herzen gehenden Geschichte, die Publikum und Kritiker überzeugte.

Der Film bekommt nun zwei Fortsetzungen, von denen die erste Mitte 2023 mit dem Titel Spider-Man: Across the Spider-Verse erscheinen wird. Hier sind alle wichtigen Details, die Sie wissen müssen, einschließlich des Veröffentlichungsdatums und aller bisher veröffentlichten Trailer.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Erscheinungsdatum

Spider-Man: Across the Spider-Verse soll am 2. Juni 2023 in die Kinos kommen, eine lange Zeit nach dem ursprünglich geplanten Termin im April 2022.

Der Film hat eine interessante Entwicklung hinter sich - ursprünglich war angekündigt worden, dass er in zwei Teilen erscheinen würde, einer ein Jahr nach dem ersten, mit dem Untertitel "Teil 1" und "Teil 2", aber das wurde später aufgegeben.

Es werden immer noch zwei Filme sein, aber der dritte Film wird einen eigenen Titel haben - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Kinostart: 29. März 2024).

Wie man Spider-Man: Jenseits des Spider-Verse anschaut

Da es sich um einen Sony-Film handelt und nicht um einen Film aus dem Hause Marvel oder von Netflix, können Sie Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nicht sofort nach Kinostart streamen.

Stattdessen werden Sie wahrscheinlich auf On-Demand-Käufe und DVD- oder BluRay-Veröffentlichungen warten müssen, bevor Sie den Film bequem zu Hause ansehen können.

Streichen Sie sich also das Veröffentlichungsdatum in Ihrem Kalender an und halten Sie Ausschau nach Ankündigungen zum Thema Streaming - wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald relevante Neuigkeiten eintreffen.

Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse

Wir haben bereits einige Trailer zu Across the Spider-Verse gesehen - zuerst gab es im Dezember 2021 einen ersten erweiterten Blick auf den Film.

Von da an herrschte über ein Jahr lang Funkstille - bis wir im Dezember 2022 endlich einen richtigen Trailer für den Film bekamen, den ihr unten sehen könnt.

Beide Trailer fangen langsam an und steigern sich dann zu verrückten Bildern, während wir einen richtigen Blick auf das Multiversum der Spider-Men bekommen, das wir mit Miles durchlaufen werden.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Besetzung und Crew

In Spider-Man: Across the Spider-Verse kehren einige Stimmen zurück, darunter auch Hauptdarsteller aus dem letzten Film. Eine Liste der Hauptdarsteller findet ihr unten.

Shameik Moore als Miles Morales

Hailee Steinfeld als Gwen Stacy

Oscar Isaac als Mugel O'Hara (Spider-Man 2099)

Jake Johnson als Peter B. Parker

Issa Rae als Jessica Drew

Brian Tyree Henry als Jefferson Davis

Luna Lauren Velez als Rio Morales

Daniel Kaluuya als Spider-Punk

Jason Schwartzman als Der Fleck

Jorma Taccone als der Geier

Was die Produktion betrifft, so wird der Film erneut von Phil Lord und Christopher Miller zusammen mit Dave Callaham geschrieben und von einem Trio in Form von Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson inszeniert.

Die Geschichte von Spider-Man: Jenseits des Spider-Versums

Wir wissen, dass sich der nächste Spider-Verse-Film erneut mit den Auswirkungen des Multiversums auf Miles Morales beschäftigen wird, der versucht, ein normales Leben in Brooklyn zu führen.

Diesmal sieht es so aus, als wäre er auf dem College, erwachsen, aber im Herzen immer noch ein Junge, und nach den Trailern, die wir gesehen haben, wird er von Gwen Stacy aus ihrer eigenen Dimension angerufen werden.

Von da an kann alles Mögliche passieren, aber man kann sich vorstellen, dass es eine Bedrohung gibt, die er irgendwie überwinden muss.

Er wird auf verschiedene Spider-People aus unterschiedlichen Universen treffen, darunter auch Oscar Isaacs griesgrämiger Spider-Man 2099 - der durchaus ein Gegenspieler sein könnte, den er besiegen muss.

Der offizielle Klappentext von Sony lautet wie folgt:

"Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Oscar®-gekrönten Spider-Verse-Saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse, zurück. Nachdem er sich mit Gwen Stacy wiedervereint hat, wird Brooklyns Vollzeit-Spider-Man aus der freundlichen Nachbarschaft quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft, das die Aufgabe hat, dessen Existenz zu schützen. Doch als die Helden nicht wissen, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, muss Miles gegen die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt."

