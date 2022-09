Wie man Bullet Train (2022) sieht: Wird er schon gestreamt?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bullet Train ist ein actiongeladenes Abenteuer, das in einem Zug voller tödlicher Attentäter spielt. Der Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle hat das Publikum in diesem Sommer begeistert. Er bietet ebenso viele Lacher wie Nervenkitzel, und wir waren von Anfang bis Ende begeistert.

Hier erfährst du, wie du Bullet Train sehen kannst und ob er als Stream oder zum Ausleihen verfügbar ist. Außerdem haben wir einige Details zur Handlung und einige Trailer für Sie zusammengestellt. Steigen wir ein.

-

Brad Pitt spielt einen Attentäter mit dem Codenamen Ladybug, der mit einer Pechsträhne verflucht zu sein scheint. Nach einer Pause kehrt er zu seinem ersten Auftrag zurück und ist entschlossen, diesen ohne Gewalt und Komplikationen auszuführen.

Theoretisch ist es ein einfacher Job. In den Zug einsteigen, den Aktenkoffer klauen und abhauen. Natürlich laufen die Dinge nicht ganz so wie geplant, und Ladybug findet sich in einem Zug voller Attentäter wieder, von denen jeder seine eigenen, widersprüchlichen Motive hat.

Die Kritiker des Films sind geteilter Meinung: Die einen loben die Kreativität, die Komik und die cartoonhafte Gewalt, die anderen sagen, es sei einfach zu viel los und es fehle an Substanz. Uns hat er sehr gut gefallen und wir fanden, dass er sich wie eine Mischung aus Mord im Orient-Express und Kill Bill anfühlt .

Nach einer Reihe von Verzögerungen wurde Bullet Train schließlich am 3. August 2022 in Großbritannien und am 5. August in den USA in die Kinos gebracht.

Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, wann Bullet Train voraussichtlich digital auf Abruf verfügbar sein wird. Einige Quellen sagen, dass der Film bereits am 27. September 2022 erscheinen wird, während Bluray und DVD am 18. Oktober 2022 veröffentlicht werden. Andere sagen, dass der November wahrscheinlicher ist. Wie auch immer, wir sind sicher, dass der Film noch vor den Feiertagen erscheinen wird.

Amazon hat bereits Vorbestellungen für die 4K Bluray, DVD und digitale Versionen.

squirrel_widget_12855310

Es wurde kein offizielles Datum für abonnementbasierte Streaming-Dienste bekannt gegeben.

Wenn Bullet Train als digitaler On-Demand-Film erscheint, wird er bei allen großen Anbietern wie Amazon Prime Video und iTunes verfügbar sein.

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Sony Pictures und der Streaming-Plattform wird der Film wahrscheinlich auch auf Netflix zu sehen sein. Es gibt noch keine offizielle Ankündigung, aber wenn die Veröffentlichung von Sonys Uncharted etwas hergibt, dann wird er wahrscheinlich sechs Monate nach dem Kinostart erscheinen. Wenn sich das bewahrheitet, werden wir den Film im Februar 2023 zu sehen bekommen.

Die Vereinbarung zwischen Sony und Netflix sieht vor, dass der Film (zumindest in den USA) 18 Monate lang auf Netflix verfügbar sein soll, bevor er zu Disney+ übergeht.

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist derAmazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind derGoogle Chromecast mit Google TV, derRoku Express 4K, derApple TV 4Kund derAmazon Fire TV Stick.

Pocket-lint hat den neuesten Trailer für Bullet Train oben auf dieser Seite eingebettet. Der ältere Trailer zum Film befindet sich unten.

Dann gefällt Ihnen vielleicht unser Leitfaden zur Filmreihenfolge:

Wir haben auch diese Gerüchte über kommende Filme:

Schreiben von Luke Baker.