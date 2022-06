Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sony Pictures hat bestätigt, dass ein Sequel zu Ghostbusters: Afterlife für das nächste Jahr geplant ist.

Der Film trägt derzeit den Namen Ghostbusters: Afterlife 2, während wir noch auf einen offiziellen Namen warten. Der Film wird rechtzeitig zu Weihnachten 2023 in die Kinos kommen.

Hier ist, was wir bis jetzt darüber wissen.

Seit dem Ghostbusters Day Anfang Juni hatSony eine Fortsetzung des Kinohits aus dem Jahr 2021 angedeutet.

Der offizielle Ghostbusters-Twitter-Account verriet, dass ein neuer Film unter dem Codenamen "Firehouse" kommen wird - eine Anspielung auf das Hauptquartier der Original-Ghostbusters aus den 1980er Jahren, das auch in einer Abspannsequenz nach dem letzten Film zu sehen war.

"Das letzte Mal, als wir Ecto-1 gesehen haben, fuhr er zurück nach Manhattan: die Heimat der Geisterjäger. Dort beginnt unsere Geschichte. Der Codename ist FIREHOUSE." -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs- Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022

In der Tat gibt uns diese Sequenz den besten Hinweis darauf, was uns in Afterlife 2 erwartet. Die New Yorker Feuerwache wurde von dem ehemaligen Geisterjäger Winston Zeddemore (Ernie Hudson) gekauft und verfügt anscheinend noch über eine aktive Eindämmungseinheit im Keller. Eine Katastrophe und ein guter Grund für ein Sequel.

Die Geschichte muss noch bestätigt werden, aber das ist so gut wie jeder andere Plot.

Wie auch immer er am Ende heißen wird, Ghostbusters: Afterlife 2 wird am 20. Dezember 2023 in die Kinos kommen.

Was die Streaming-Dienste betrifft, so wird der Film höchstwahrscheinlich etwa zwei Monate später (wie der letzte Film) zum Ausleihen verfügbar sein. Es ist jedoch schwierig, ein genaues Datum zu nennen, da die letzte Verschiebung zum Teil durch die damalige Pandemie beeinflusst wurde.

Es ist noch nicht bekannt, ob Paul Rudd, Finn Woolfhard oder der Rest der Besetzung des letzten Films - einschließlich Dan Aykroyd und Bill Murray - ihre Rollen in der Fortsetzung wieder aufnehmen werden. Es würde uns allerdings überraschen, wenn Ernie Hudson nicht dabei wäre, wenn man bedenkt, dass er an der Restaurierung von Ecto-1 und der Feuerwache beteiligt war, in der der Film anscheinend spielt.

Es wurde bestätigt, dass Jason Reitman erneut Regie führen wird. Er schreibt auch das Drehbuch zusammen mit Gil Kenan, der auch bei Afterlife mitgewirkt hat.

Wir werden euch mehr über Ghostbusters: Afterlife 2, sobald wir es erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.