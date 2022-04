Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt nur wenige moderne Spielereihen, die so erfolgreich waren wie Uncharted - vom Debüt auf der PlayStation 3 bis hin zur aktuellen Sammlung von Spielen, die für die PlayStation 5 optimiert wurden.

Mit der Veröffentlichung von Uncharted im Februar 2022, einem Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen, hat Sony seine Actionspiele in die Kinos gebracht. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um den Film zu sehen.

Jetzt, wo Uncharted in den Kinos angelaufen ist, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Film zu Hause zu sehen. Am einfachsten ist es, ihn auf Blu-ray oder DVD vorzubestellen, bevor die Disc-Versionen am 8. Mai 2022 erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der digitale Verleih für den Film auf einer Reihe von Plattformen eröffnet.

Wenn Sie nicht so lange warten wollen, können Sie den Film ab dem 26. April 2022 über Amazon Prime Video digital kaufen. Er wird 13,99 £ bzw. 19,99 $ für eine HD-Version kosten, und Sie können ihn auch jetzt schon vorbestellen, wenn Sie möchten. Ab diesem Datum wird er auch auf anderen Plattformen verfügbar sein, falls Sie eine andere bevorzugen.

In Uncharted schlüpft Tom Holland in die Rolle des gewitzten Diebes Nathan Drake, der von dem älteren Betrüger Sully (Mark Wahlberg) angeworben wird. Ihr Ziel ist ein riesiges Vermögen, das Seefahrer vor Hunderten von Jahren verloren haben, und es wird sie um die ganze Welt führen, auf der Suche nach lange verschollenen Hinweisen. Verfolgt werden sie dabei von einem Bösewicht, der von Antonio Banderas gespielt wird. Der Film sieht nach einem unterhaltsamen Thrill-Ride aus, der auch für Familien geeignet ist.

Wenn der Film den Erfolg hat, den sich Sony erhofft, bieten die Geschichten der Spiele viele weitere Wendungen für potenzielle Fortsetzungen, so dass dies auch der Beginn einer neuen Kinofranchise sein könnte.

Uncharted hat die Altersfreigabe 12 oder PG-13 und läuft 1h 56m.

Zu Uncharted gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Trailern. Wir haben ein paar davon unten eingebettet, damit ihr euch ein Bild vom Stil des Films machen könnt.

Uncharted - Offizieller Trailer

Uncharted - Offizieller Trailer 2

Schreiben von Max Freeman-Mills.