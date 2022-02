HBO bestätigt, dass die TV-Serie „The Last of Us" nicht im Jahr 2022 erscheinen wird

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die kommende HBO- Serie The Last of Us wird dieses Jahr nicht ausgestrahlt.

Laut The Hollywood Reporter, der mit Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO, sprach, wird die Adaption immer noch in Calgary, Kanada, gedreht. Er betonte, dass HBO noch keinen Sendetermin angekündigt habe – aber er sagte, „es ist nicht 2022“. Während er mit Deadline sprach, erklärte er, dass The Last of Us „2022 nicht ausgestrahlt wird – sie drehen immer noch in Kanada. Ich nehme an, Sie werden es 23 sehen“.

Neil Druckmann, der Creative Director hinter der Spielserie, ist ausführender Produzent und Co-Autor der Show, während Craig Mazin (Tschernobyl) als Autor und ausführender Produzent fungiert. Darin werden Pedro Pascal (The Mandalorian) als Joel und Bella Ramsey (Game of Thrones) als Ellie zu sehen sein, während Merle Dandridge ihre Rolle als Marlene aus den Spielen wiederholen wird.

Die Geschichte sollte dem ungleichen Duo Joel und Ellie folgen, während sie durch die postapokalyptischen USA ziehen, geplagt von zombieähnlichen Mutanten – den Infizierten – und tödlichen menschlichen Banditen. Sie ist immun gegen die Pflanzenkrankheit, von der so viele andere betroffen sind, und könnte daher die letzte Hoffnung der Menschheit sein. Joels Aufgabe ist es, sie den Fireflies auszuliefern – einer militaristischen Gruppe, die die Welt um jeden Preis retten will.

Die Show wird von PlayStation Productions und Naughty Dog für HBO produziert. Das bedeutet, dass Staffel eins und darüber hinaus exklusiv für HBO in den USA sein wird.

Es wird wahrscheinlich auf Sky Atlantic in Großbritannien gezeigt.

Schreiben von Maggie Tillman.