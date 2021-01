Die neuesten Bravia XR-Fernseher von Sony sind so konzipiert, dass sie das, was Sie sehen und hören, genauer nachbilden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vor der CES 2021 hat Sony seine wichtigsten neuen Fernseher für die Show vorgestellt. Die Bravia XR-Reihe umfasst sowohl 4K- als auch 8K-Geräte für alle LED- und OLED-Anzeigetypen. Das Sortiment umfasst die Master Series Z9J 8K LED, die Master Series A90J und A80J OLED sowie die X95J und X90J 4K LED.

Alle basieren auf Google TV und haben einen vorinstallierten Dienst namens Bravia Core, bei dem einige Sony-Filme - einschließlich IMAX-erweiterter Titel - in verlustfreier Ultra HD Blu-ray-Qualität gestreamt werden können.

Die Bildverarbeitung hat mit dem neuen kognitiven Prozessor XR einen Schub erhalten, der "kognitive Intelligenz" verwendet, um die Art und Weise zu replizieren, wie das menschliche Gehirn ein Bild verarbeitet, indem das gesamte Bild betrachtet und Bereiche identifiziert werden, die bearbeitet werden müssen, z. B. ein Gesicht in der Nähe. Schuss nach oben. Sony ist der Ansicht, dass dies gegenüber der "traditionellen" KI-Verarbeitung von Vorteil ist.

Dies ist anscheinend für 8K-Fernseher am vorteilhaftesten, da sich der Prozessor darauf konzentrieren kann, 4K- und HD-Inhalte in den wirklich wichtigen Bereichen zu skalieren.

Alle Bravia XR-Fernseher verfügen erwartungsgemäß über HDMI 2.1, Freisprechsteuerung über Google Assistant (und Google Assistant sowie Smart-Lautsprecher von Amazon Alexa). Und neben IMAX Enhanced gibt es auch Unterstützung für den kalibrierten Netflix-Modus.

Sony kündigte auch zwei neue Nicht-XR-TV-Modelle an, den X85J 4K-LED-Fernseher in Größen von 85 bis 43 Zoll und den X81J 75-Zoll- und X80J 4K-LED-Fernseher in 65-43-Zoll-Größen.

Schreiben von Dan Grabham.