Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sky wird im Februar 2023 einen eigenen Kinderkanal starten.

Als Ersatz für Baby TV im EPG (Kanal 609) wird Sky Kids eine Reihe von Lieblingssendungen für Kinder anbieten, darunter Sky Kids Originals Dino Club, 123 Number Squad und My Friend Misty von Fearne Cotton.

Außerdem gibt es Trolls: TrollsTopia, Clifford der große rote Hund und Morph auf dem Sender zu sehen sein.

Vor allem Morph, die beliebte Knetfigur, die in den 1970er Jahren in der BBC-Show Take Hart ihren Anfang nahm, kehrt zurück. In seinen neuesten Abenteuern werden er und sein Kumpel Chas weiterhin auf dem Schreibtisch eines Künstlers ihr Unwesen treiben.

Sky Kids wird werbefrei sein und 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen. Das Programm wird rechtzeitig zu den ersten Semesterferien des Jahres verfügbar sein.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Baby TV wird weitergeführt, wechselt aber auf Kanal 626.

Sky bietet außerdem mehr als 10.000 Episoden von Kindersendungen auf Abruf an, unter anderem von Nick Jnr, Cartoon Network und Nickelodeon. Sky Kids wird für alle Abonnenten des Sky Kids Pakets auf Sky Q, Sky Glass, Sky Stream und Now verfügbar sein.

Wie Sie Sky Kids bekommen können, erfahren Sie auf der offiziellen Sky-Website.

Schreiben von Rik Henderson.