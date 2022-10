Lionsgate+ jetzt auch auf Sky Glass, Sky Stream und Sky Q

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Letzten Monat wurde Starzplay in Lionsgate+ umbenannt. Der Streaming-Dienst von Lionsgate ist nun als App auf verschiedenen Smart-TVs und Geräten wie Fire TV verfügbar. Jetzt ist er auch auf den Plattformen von Sky verfügbar.

Die Lionsgate+ App ist ab sofort auf Sky Glass und Sky Stream zu finden, eine Sky Q Version wird für Kunden in Großbritannien und Irland im Laufe dieser Woche" erscheinen. Sie wird auch auf Sky Q und Sky Glass in Italien und Sky Q in Deutschland "im Laufe des Jahres" verfügbar sein.

Die App ermöglicht den Zugriff auf den Streaming-Dienst, einschließlich seiner Fernsehserien wie Pennyworth, Doom Patrol, Gaslit und Outlander sowie einer ganzen Reihe von Archivfilmen wie American Psycho und der aktuellen Halloween-Saga.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ein Abonnement für Lionsgate+ kostet 5,99 £ pro Monat in Großbritannien und 4,99 € pro Monat in Irland. Dies gilt unabhängig von der Plattform, über die Sie das Abonnement abschließen.

Sie müssen sich über die Lionsgate+-Website anmelden (über die App selbst ist das nicht möglich), aber für neue Mitglieder gibt es eine 30-tägige Probezeit.

Das gleiche Abonnement funktioniert auch auf anderen Plattformen, einschließlich Android, iPhone, iPad und PCs (einschließlich Mac und Chromebooks). Sie können auch Sendungen auf mobile Geräte herunterladen, um sie offline anzusehen.

Schreiben von Rik Henderson.