Sky Stream / Glass Konzept kommt 2023 in die USA

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sky Stream startet in Großbritannien am Dienstag, den 18. Oktober 2022, und auch US-Kunden sollten ein Auge auf die TV-über-Breitband-Plattform werfen - sie kommt 2023 auch in die Staaten.

Der Sky-Eigentümer Comcast plant die Einführung des Konzepts in den Vereinigten Staaten über den Sender Foxtel, wie Pocket-lint erfahren hat.

Fraser Stirling, Global Chief Product Officer für Sky und Comcast, erklärte, dass die Plattform hinter dem neuen Sky Stream Service und Sky Glass - Entertainment OS genannt - auch auf Streaming-Geräten jenseits des Atlantiks zum Einsatz kommen wird: "Nächstes Jahr werden wir in den USA all die großartigen Dinge, die wir hier auf Sky Glass machen, in Kombination mit der erstaunlichen Plattform, die wir haben, sehen", sagte er.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Wir verwenden dieselbe Technologie, egal ob es sich um eine Reihe von Geräten, eingebettete Software, Cloud-Dienste und eine komplette UI/UX handelt, die wir weltweit ausliefern werden. Wir werden sehen, dass dies auch in den USA zum Tragen kommt.

"Das ist etwas, was wir tun können, was andere nicht können und worin wir so viel Erfahrung haben - eine Möglichkeit, ein Erlebnis zu schaffen, das im Herzen des Hauses liegt."

Sky Stream ist im Grunde ein Sky Glass TV ohne den Fernseher. Es bietet die gleiche Benutzeroberfläche, mit TV-Inhalten, die vollständig über das Internet gestreamt werden, kombiniert mit Apps und Diensten von Drittanbietern, alles in einem kleinen, puckähnlichen Gerät.

Es ist 4K HDR (Dolby Vision) fähig und kann auch Dolby Atmos Audio wiedergeben.

Was ihn für Verbraucher besonders attraktiv macht, ist die Möglichkeit, ohne Installation und Aufwand ein komplettes Bezahlfernseherlebnis zu erhalten. Sky bietet es in Großbritannien sogar mit einem 30-Tage-Vertrag an, obwohl US-Anbieter zweifellos ähnliche Geräte im Rahmen ihrer eigenen Abonnementpläne anbieten werden.

Schreiben von Rik Henderson.