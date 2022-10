Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sky wird ein umfangreiches Software-Update für seinen Sky Glass Fernseher veröffentlichen, das die Bildqualität deutlich verbessert.

Seit seiner Einführung vor einem Jahr hat Sky Glass viele Fans gewonnen - nicht zuletzt, weil es eine All-in-One-Lösung aus Fernseher, Soundsystem und vollem Sky-Erlebnis über Breitband bietet. Ein Kritikpunkt ist jedoch, dass die Bilder bisher eher okay als spektakulär waren.

Das soll sich nun ändern.

Pocket-lint wurde ins Sky-Hauptquartier eingeladen, um einen Blick auf die neue Software zu werfen, die bis Ende 2022 auf allen Sky Glass-Fernsehern installiert wird und den Kontrast und andere Aspekte der Bildleistung verbessert.

Obwohl wir Ihnen noch keine Bilder der Verbesserungen zeigen können, haben wir die aktuelle Bildverarbeitung und das bevorstehende Update Seite an Seite verglichen und können ehrlich sagen, dass es einen deutlichen Unterschied gibt.

Die neue Bildverarbeitungssoftware wurde von Grund auf neu entwickelt und passt im Wesentlichen das Gegenlicht und den Farbton an, wodurch genauere Schwarzwerte und weniger verwaschene Grautöne entstehen.

Zu den neuen Aspekten gehört die Erkennung von schwarzen Balken, die das lokal gedimmte Hintergrundlicht in den Bereichen, in denen schwarze Balken erscheinen, effektiv ausschaltet und so ein Bild präziser einrahmt. Die Schwarzwerte haben generell mehr Tiefe, während Glanzlichter mit größerer Genauigkeit gerendert werden, um einem Bild mehr Wirkung zu verleihen.

Wir müssen uns das endgültige Update ansehen, wenn es in den kommenden Monaten auf den Sky Glass-Modellen für Endverbraucher erscheint, aber die Verbesserungen, die wir in unserer kurzen Demo gesehen haben, sind vielversprechend.

Es gibt noch kein definitives Datum für die Veröffentlichung der neuen Software, aber uns wurde gesagt, dass sie noch vor Weihnachten erscheinen wird. Sie wird für alle Sky Glass Kunden über ein Over-the-Air-Update verfügbar sein.

Schreiben von Rik Henderson.