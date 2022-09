Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sky und Viacom CBS werden ihren gemeinsamen Streaming-Dienst am 20. September 2022 in vielen europäischen Ländern starten.

SkyShowtime wird auf der Peacock-Technologieplattform basieren und Inhalte von Unternehmen wie Universal, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky und Peacock selbst vereinen.

Dazu gehören Blockbuster-Filme wie Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, und Downton Abbey: Eine neue Ära.

Der Dienst wird zunächst in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden eingeführt. Später in diesem Jahr wird er auch in den Niederlanden verfügbar sein.

Andere mittel- und osteuropäische Länder werden SkyShowtime ab Anfang 2023 empfangen können, und Spanien, Portugal und Andorra stehen offenbar als nächstes auf der Liste.

Für SkyShowtime werden "neue Premium-Skriptserien" produziert, und in den nordischen Regionen wird es Paramount+ vollständig ersetzen.

Der Preis für SkyShowtime wird bei 6,99 Euro pro Monat liegen.

"Wir freuen uns, dass unsere Kunden exklusiven Zugang zu den neuesten Serien- und Filmpremieren unserer ikonischen und weltbekannten Studios haben werden", sagte der CEO von SkyShowtime, Monty Sarhan.

"Wir freuen uns darauf, weitere Details zu den Startterminen für unsere anderen Märkte bekannt zu geben und SkyShowtime noch mehr Menschen in Europa zugänglich zu machen."

Es ist nicht zu erwarten, dass die Streaming-Plattform im Vereinigten Königreich oder in anderen Regionen, die bereits von den kostenpflichtigen Fernsehdiensten von Sky unterstützt werden, eingeführt wird.

Schreiben von Rik Henderson.