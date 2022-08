Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jeder, der die erste Folge gesehen hat, weiß, dass die Vorgängerserie von Game of Thrones, House of the Dragon, ein großer Erfolg war.

Die Zuschauerzahlen und die Bewertungen auf Fernsehsendern waren sehr positiv, und jetzt wurde bestätigt, dass die Serie um eine zweite Staffel verlängert wurde.

House of the Dragon basiert auf George RR Martins Fire & Blood und spielt fast 200 Jahre, bevor Daenerys Targaryen ihren Anspruch auf den Eisernen Thron erhebt.

Die Hauptrollen spielen Paddy Considine als König Viserys Targaryen und Matt Smith als sein Bruder und gefährlicher Rivale Damon.

Die erste Folge begann mit einigen schockierenden Szenen, und sie verspricht, im Laufe von Staffel 1 noch blutiger und kühner zu werden. Staffel 2 wird zweifellos ähnlich packend sein.

"House of the Dragon hat sich bereits als Quotenhit erwiesen, und wir gehen davon aus, dass die Serie aufgrund der fesselnden Erzählweise und der unglaublichen Produktionswerte noch stärker werden wird", so Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky. "Wir freuen uns darauf, eine zweite Staffel mit unseren Kunden auf Sky und Now zu teilen."

Die Serie wird in den USA von HBO produziert und ist dort auf HBO Max zu sehen. Sky Atlantic strahlt sie im Vereinigten Königreich aus, wobei Sky die Serie auch auf Abruf über seine Dienste Sky Q, Sky Glass und Now anbietet.

Schreiben von Rik Henderson.