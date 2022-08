Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sky hat die bevorstehende Veröffentlichung von This England angekündigt - nicht zu verwechseln mit dem Film This is England. Stattdessen war This England früher als This Sceptred Isle bekannt und ist ein Sky Original Drama, das Premierminister Boris Johnson und die britische Regierung während der ersten Welle der Covid-19 Pandemie zeigt.

Hier finden Sie alles, was Sie über This England wissen müssen, einschließlich der Informationen, wie Sie die Serie sehen können, wann sie ausgestrahlt wird und worum es in der Serie geht.

21. September

This England wird am 21. September in Großbritannien veröffentlicht. Michael Winterbottom ist Co-Autor und Regisseur des Films.

Derzeit ist nicht bekannt, ob und wann der Film außerhalb Großbritanniens in die Kinos kommt. Wir werden diesen Beitrag jedoch aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

This England ist ein Sky Original. Es wird Sie daher nicht überraschen, dass Sie ein Sky-Abonnement benötigen, um die Serie zu sehen. Das Drama wird auf Sky Atlantic ausgestrahlt, und mit einem Entertainment-Abonnement können Sie es auch auf Now sehen. Alle Episoden werden auf einmal ausgestrahlt.

Now bietet derzeit ein Entertainment- und ein Movie-Abonnement an, die beide £14,99 pro Monat für sechs Monate kosten. Damit erhalten Sie Zugang zu Serien wie House of the Dragon, Game of Thrones, The Princess und Filmen wie Spider-Man: No Way Home, Dune und The Matrix Resurrections.

Im Mittelpunkt von This England stehen Premierminister Boris Johnson und die britische Regierung während der ersten Welle der weltweiten Pandemie Covid-19.

Laut Sky: "This England wird die Geschichte einiger der verheerendsten Ereignisse erzählen, die das Vereinigte Königreich je heimgesucht haben, und von einem Premierminister, der in diesen beispiellosen Zeiten die Führung übernimmt.

"Das Drama wird die Auswirkungen dieser einmaligen Pandemie auf Großbritannien und die Reaktion von Wissenschaftlern, Krankenschwestern und Ärzten nachzeichnen, die unermüdlich und heldenhaft an der Eindämmung und Überwindung des Virus arbeiteten.

"Es basiert auf den Erfahrungsberichten von Menschen aus allen Bereichen des Lebens: aus der Downing Street Nr. 10, dem Gesundheitsministerium, der Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) und aus Krankenhäusern und Pflegeheimen im ganzen Land.

Einige der Mitglieder der Besetzung von This England wurden bereits enthüllt, einige davon dank Deadline. Nachfolgend finden Sie eine Liste derjenigen, die in dem Drama auftreten werden und wen sie spielen werden.

Kenneth Branagh als Premierminister Boris Johnson

Ophelia Lovibond als Carrie Symonds

Simon Paisley Day als Dominic Cummings

Andrew Buchan als Matt Hancock

Das Tatsachendrama This England wird sechs Episoden umfassen.

Derzeit ist nicht bekannt, wie lang diese Episoden sein werden, aber wir gehen davon aus, dass sie eine Stunde mit Werbung dauern werden, also 45 Minuten, wenn Sie On Demand schauen und die Möglichkeit haben, sie zu überspringen.

Sky hat eine Reihe von Teasern für This England veröffentlicht, wobei der letzte am 18. August erscheinen wird. Sie können sich beide unten ansehen.

Wir werden nicht lügen, die Ähnlichkeit zwischen Kenneth Branagh und Boris Johnson ist unheimlich.

Hier ist auch der erste Teaser:

Schreiben von Britta O'Boyle.