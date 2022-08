Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Vorgängerserie von Game of Thrones, House of the Dragon, wird dieses Wochenende auf HBO in den USA und Sky in Großbritannien ausgestrahlt, aber HBO hat uns einen letzten Teaser vor dem Start der Serie gegeben.

Das Unternehmen hat einen einminütigen Trailer mit dem Titel "Fire Will Reign" veröffentlicht, der mit der Stimme von Viserys Targaryen beginnt: "Der Weg, der vor uns liegt, ist ungewiss, aber das Ende ist klar".

Er fährt fort, "wir sind besser verteidigt" und antwortet auf "gegen wen" mit "wer auch immer es wagen mag, uns herauszufordern". Seine letzten Worte im Trailer lauten: "Es droht ein Krieg." Der Trailer schließt dann mit den Worten "Fire will Reign" und es gibt eine Menge Feuer. Sie können sich den gesamten Teaser oben auf dieser Seite ansehen.

House of the Dragon basiert auf George R. R. Martins "Feuer und Blut" und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Sie spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der Serie Game of Thrones.

Wie bei Game of Thrones wird jedoch nach der Premiere wöchentlich eine Folge auf HBO und Sky ausgestrahlt. Insgesamt gibt es 10 Episoden, wobei die letzte Folge voraussichtlich am 23. Oktober ausgestrahlt wird.

House of the Dragon wird am 21. August 2022 um 21 Uhr ET/PT auf HBO ausgestrahlt. Die britische Erstausstrahlung wird am 22. August 2022 um 2 Uhr morgens auf Sky zu sehen sein.

Schreiben von Britta O'Boyle.