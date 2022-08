Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Dokumentarfilme über Prinzessin Diana. Sie wurde von der britischen Öffentlichkeit verehrt - aber leider auch sehr kritisch beäugt.

Am 31. August jährt sich ihr tragischer Todestag zum 25. Mal. The Princess von HBO ist der neueste Dokumentarfilm über das Leben von Diana, und der Hype um den Film ist groß. Hier finden Sie alles, was Sie über The Princess wissen müssen, einschließlich der Informationen, wie Sie den Film sehen können und wann er veröffentlicht wurde.

13. August 2022

Die HBO-Dokumentation "The Princess" wurde am 13. August 2022 um 20 Uhr Eastern Time veröffentlicht. In Großbritannien wurde sie zur gleichen Zeit ausgestrahlt - am 14. August um 02:00 Uhr morgens BST - und kann daher jetzt angesehen werden.

Der Dokumentarfilm The Princess ist 2 Stunden und 4 Minuten lang.

The Princess" ist eine HBO-Veröffentlichung. Wer in den USA lebt, braucht ein HBO Max-Abonnement, um die Dokumentation zu sehen.

In Großbritannien werden HBO-Originalveröffentlichungen in der Regel über Sky ausgestrahlt, und das gilt auch für "The Princess". Der Deal sieht vor, dass "The Princess" auf Sky Documentaries ausgestrahlt wird. Sie benötigen also ein Sky-Abonnement oder ein Now Entertainment-Abonnement, um den Film zu sehen.

Wie bereits erwähnt, wurde "The Princess" erstmals am 14. August 2022 um 2 Uhr morgens in Großbritannien ausgestrahlt. Der Film ist jetzt auf Abruf für Sky Kunden verfügbar und wird bis zum 13. September auf Sky zu sehen sein.

Die HBO-Dokumentation The Princess handelt von Prinzessin Diana von Wales und stützt sich ausschließlich auf Archivmaterial, um eine neue Perspektive auf Dianas Leben, ihre Arbeit und ihren erschütternden Tod zu vermitteln.

Der Dokumentarfilm enthüllt keine Geheimnisse oder etwas, das diejenigen, die Dianas Leben verfolgt haben, noch nicht wissen, aber der Filmemacher von The Princess, Ed Perkins, sagte: "Ich bin mir bewusst, dass die Geschichte schon viele, viele Male erzählt wurde, aber ich hoffe, dass wir mit unserem Ansatz nicht nur die Geschichte von Diana erzählen können, sondern hoffentlich auch die Kamera auf uns alle richten können, um einige größere Fragen über uns selbst zu stellen, über unsere Beziehung zur Monarchie und unsere Beziehung zu Berühmtheiten."

Er sagte auch: "Wir haben wirklich versucht, mit dieser Geschichte nicht die Momente einzubeziehen, die jeder im Laufe der Jahre schon viele, viele Male gesehen hat."

HBO beschreibt den Dokumentarfilm als die Geschichte "der überwältigenden Verehrung [und] der intensiven Prüfung von Dianas jedem Schritt und der ständigen Beurteilung ihres Charakters."

Es gibt einen Trailer für die Dokumentation The Princess, ja. Sie können ihn unten und oben auf dieser Seite ansehen, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was Sie von dem Film erwarten können.

Schreiben von Britta O'Boyle.