(Pocket-lint) - Oleksandr Usyk traf am 25. September 2021 zum ersten Mal auf Anthony Joshua. Joshua verlor die Titel der WBA (Super), der WBO und der IBF durch eine einstimmige Entscheidung an Usyk. Aber die beiden steigen nach fast einem Jahr wieder in den Ring, wobei der Kampf von Mai an neu angesetzt wurde.

Kann der britische Schwergewichtler Joshua, der jetzt mit dem amerikanischen Trainer Robert Garcia an der Seite von Angel Fernandez arbeitet, seine zweite Niederlage in seiner Karriere rächen und seine Titel zurückerobern? Oder wird der unangefochtene Cruisergewichts-Weltmeister 2018, Usyk, die drei Schwergewichtsgürtel verteidigen?

Hier finden Sie alles, was Sie über den Rückkampf Usyk gegen Joshua wissen müssen, einschließlich des Termins, der Zuschauerkonditionen und des Preises.

Der Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua wird am 20. August 2022 stattfinden. Der Kampf wird in Dschidda, Saudi-Arabien, ausgetragen. Die Übertragung der Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr (BST), der Ringgang des Hauptkampfes wird gegen 21.00 Uhr erwartet.

Zwei Wiederholungen in voller Länge werden am Sonntag, dem 21. August, um 8 Uhr morgens (BST) und 15 Uhr (BST) ausgestrahlt.

Der ursprüngliche Kampf zwischen den beiden fand im Tottenham Hotspur Stadium in London statt und gilt als einer der meistgesehenen Kämpfe in der Geschichte von Sky Sports.

Der Rückkampf Usyk gegen Joshua 2 wird im Vereinigten Königreich und in Irland exklusiv auf Sky Sports Box Office zu sehen sein. Er wird auf Sky Sports Box Office (Sky Kanal 491), Sky Sports Box Office HD (Sky Kanal 492) und in UHD mit Dolby Atmos verfügbar sein.

Sie können das Match auch über den Sky Sports Box Office Player zum Herunterladen auf PC/Desktop/Mac, über die Sky Sports Box Office Android- oder iOS-App oder als Stream auf Ihrem NOW Smart Stick oder Ihrer NOW-Box sehen.

Der Preis für den Rückkampf Usyk gegen Joshua 2 ist unterschiedlich, je nachdem, wann Sie zahlen. Bis 00:00 Uhr BST am Tag vor dem Kampf, dem 19. August, zahlen Zuschauer im Vereinigten Königreich 26,95 £ und in der Republik Irland 31,95 €, um den Kampf zu sehen.

Am Tag des Kampfes - dem 20. August - kostet der Kampf im Vereinigten Königreich 26,95 £ und in Irland 31,95 € für alle "Selbstbedienungs"-Buchungen, d. h. per Fernbedienung und online. Wenn Sie den Kampf telefonisch buchen, zahlen Sie im Vereinigten Königreich 31,95 £ und in Irland 36,95 €. Wenn Sie über einen Vermittler buchen, wird eine zusätzliche Buchungsgebühr von 2 £ erhoben.

Ab dem 20. August, 00:00 Uhr BST, gilt wieder der ursprüngliche Preis von £ 26,95 bzw. € 31,95.

Sie können den Kampf Usyk gegen Joshua jetzt bei Sky Box Office buchen.

Schreiben von Britta O'Boyle.