Sky Glass ist ab August in Irland erhältlich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sky wird sein All-in-One-Fernsehsystem Sky Glass nächsten Monat für irische Kunden verfügbar machen.

Nachdem Sky das internetfähige Fernsehgerät bereits im Vereinigten Königreich fest etabliert hat, wird Sky Glass am 25. August 2022 auch in Irland eingeführt.

"Nach der sehr erfolgreichen Einführung in Großbritannien freuen wir uns, dass Irland der zweite Markt sein wird, in dem Sky Glass eingeführt wird", sagte JD Buckley, CEO von Sky Irland.

"Der Start von Sky Glass hier markiert einen wichtigen Meilenstein in der 25-jährigen Geschichte von Sky in Irland."

Auch Sky Mobile wurde vor kurzem in Irland eingeführt, so dass die Einführung des markeneigenen Fernsehers ein weiterer Schritt zur Stärkung der Präsenz in Irland ist.

Sky Glass bietet alle Dienste des Senders über eine Internetverbindung anstelle einer Satellitenschüssel. Es ist eine komplette Unterhaltungslösung in einem Gerät mit einem 4K-HDR-Bildschirm und einem Dolby-Atmos-Soundsystem, das in den Rahmen integriert ist. Dazu gehören Upfiring-Lautsprecher und ein Subwoofer.

Kunden können verschiedene TV-Pakete zu ihrem Abonnement hinzufügen, sowie Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video.

Der Fernseher ist in drei Größen erhältlich - klein (43 Zoll), mittelgroß (55 Zoll) und 65 (65 Zoll) - und wird in verschiedenen Farben angeboten: Ozeanblau, Keramikweiß, Rennsportgrün, Altrosa oder Anthrazitschwarz. Durch eine abnehmbare Blende für die vordere Lautsprechereinheit kann das Gerät weiter individualisiert werden.

Die Sprachsteuerung ist in die Fernbedienung und das Fernsehgerät selbst integriert.

Wie im Vereinigten Königreich können Kunden auch in Irland monatlich für Sky Glass bezahlen. Die Preise beginnen bei 15 € pro Monat für das 43-Zoll-Modell.

Weitere Informationen finden Sie in unserem praktischen Leitfaden zu Sky Glass.

Schreiben von Rik Henderson.