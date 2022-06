Succession Staffel 4: Das wissen wir bisher

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Succession kehrt zurück. Die Produktion von Staffel 4 hat begonnen, und wir werden endlich herausfinden, was die Roy-Kinder tun werden, nachdem sie nach ihrem eigenen Putschversuch aus den Waystar-RoyCo-Aktien herausgeschmuggelt worden sind.

Aber wann wird die Serie ausgestrahlt und was können wir sonst noch von der neuesten Staffel einer der heißesten Serien der Welt erwarten?

Hier ist, was wir bisher über Succession Staffel 4 wissen.

Succession wurde Ende letzten Jahres für eine vierte Staffel verlängert, aber da die Produktion erst im Juni 2022 begonnen hat - wie auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie bestätigt wurde - werden wir die vierte Staffel von Succession frühestens Ende 2022 zu sehen bekommen.

Die Produktion von Succession Staffel 4 hat begonnen. pic.twitter.com/9sQAncXra0- Succession (@succession) June 27, 2022

Es ist erwähnenswert, dass die dritte Staffel im Oktober 2021 Premiere feierte - nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Pandemie.

Wir vermuten, dass die Serie dieses Jahr im Herbstprogramm von HBO zu sehen sein wird und erneut im Oktober ausgestrahlt werden könnte.

Succession ist ein HBO-Original und läuft in den USA auf HBO Max. Ein Abonnement für HBO Max kostet $14,99 pro Monat ohne Werbung (oder $9,99 pro Monat mit Werbung).

Da HBO Max in Gebieten außerhalb der USA nicht verfügbar ist, wurden Vereinbarungen mit lokalen Sendern getroffen. So ist Succession in Großbritannien auf Sky zu sehen - wie auch andere exklusive Inhalte von HBO.

Sie benötigen ein Abonnement für Sky Q, Sky Glass, BT TV oder Virgin Media, das den Zugang zu Sky Atlantic abdeckt, um die Serie zu sehen. Alternativ können Sie auch für eine Now Entertainment-Mitgliedschaft bezahlen, um über den Dienst auf mehreren Geräten zu streamen.

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher?

Es wurde bestätigt, dass es in Succession Staffel 4 10 Episoden geben wird - genau wie bei den Staffeln 1 und 2.

Staffel 3 ist die einzige, die sich davon unterscheidet, da sie aufgrund von Dreharbeiten unter Pandemie-Richtlinien auf neun Episoden gekürzt wurde.

HBO hat eine offizielle, kurze Zusammenfassung von Succession Staffel 4 veröffentlicht: "Der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson rückt immer näher", heißt es darin.

"Die Aussicht auf den Verkauf löst bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spaltungen aus, während sie sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, wenn der Deal abgeschlossen ist. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt wird."

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die ersten drei Staffeln von Succession nachzuholen.

Die Staffeln 1, 2 und 3 sind für HBO Max-Abonnenten in den USA sowie für Sky- und Now-Abonnenten im Vereinigten Königreich auf Abruf verfügbar.

Alternativ können alle drei Staffeln online über zahlreiche digitale Videodienste erworben werden, darunter Prime Video, Apple TV und Google Play TV & Movies. Sie können einzelne Episoden oder ganze Staffeln kaufen.

Wenn Sie lieber eine physische Disc besitzen möchten, ist Staffel 1 von Succession auch auf Blu-ray erhältlich. Die Staffeln 2 und 3 wurden jedoch nie auf BD-Discs veröffentlicht, obwohl Sie alle drei in einem einzigen DVD-Paket erhalten können.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob eine fünfte Staffel von Succession geplant ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war dies noch nicht bestätigt.

Schreiben von Rik Henderson.