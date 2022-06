Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Medizindrama Grey's Anatomy hat auch dann noch weitergemacht, als einige der besten Charaktere schon lange nicht mehr dabei waren. Seit den Tagen von McDreamy und McSteamy ist viel passiert, und auch wenn viele der ursprünglichen Darsteller nicht mehr dabei sind - abgesehen von einigen kurzen Rückkehrern in Staffel 17 - hat die Serie es geschafft, uns alle fast zwei Jahrzehnte lang zu fesseln.

Es gab einige Zweifel an der Zukunft der Serie, aber mit der Bestätigung von Staffel 19 wird die Serie fortgesetzt. Hier finden Sie alles, was wir über die 19. Staffel von Grey's Anatomy wissen, darunter auch, wann sie ausgestrahlt wird und wie Sie sie dann sehen können. Außerdem erfahren Sie, wo Sie sich die vorherigen Staffeln von Grey's Anatomy (alle 18) ansehen können.

Es wurde bestätigt, dass Grey's Anatomy Staffel 19 am 6. Oktober 2022 in den USA Premiere haben wird.

Was das Vereinigte Königreich betrifft, so müssen wir normalerweise ein wenig nach dem US-Datum warten, bevor es ankommt. Staffel 18 wurde in den USA am 30. September 2021 ausgestrahlt, bevor sie fast sechs Wochen später, am 10. November 2021, im Vereinigten Königreich ankam.

Wenn Staffel 19 nach einem ähnlichen Muster abläuft, könnte sie im Vereinigten Königreich etwa Mitte November ankommen, aber noch ist nichts bestätigt.

In den USA wird Grey's Anatomy Staffel 19 bei ihrem Erscheinen auf ABC zu sehen sein. Wahrscheinlich wird sie auch auf Hulu gestreamt, wie es bei Staffel 18 der Fall war.

In Großbritannien wird Grey's Anatomy Staffel 19 wahrscheinlich auf Sky Witness zu sehen sein, wenn sie erscheint. Sie werden also in der Lage sein, sie mit einem Sky- oder Now-Abonnement zu sehen. Für das Vereinigte Königreich ist allerdings noch nichts bestätigt.

Es ist noch nicht bekannt, wie viele Episoden Staffel 19 von Grey's Anatomy bieten wird.

Staffel 18 hatte 20 Episoden, womit die Serie auch die 400-Episoden-Marke erreicht hat. Die meisten Staffeln, abgesehen von Staffel 17, Staffel 4 und Staffel 1, hatten mehr als 20 Episoden, so dass wir auch für Staffel 19 etwa 20 Episoden erwarten, obwohl noch nichts bestätigt ist.

*WARNUNG: SPOILER FÜR STAFFEL 18*

Grey's Anatomy Staffel 18 ließ einige Fragen unbeantwortet, so dass es in Staffel 19 noch viel zu tun gibt.

Erstens: Nachdem das Assistenzarztprogramm am Grey Sloan Krankenhaus gekürzt wurde, trat Miranda Bailey zurück und Richard Webber nahm Urlaub, um mit seiner Frau Catherine in den Urlaub zu fahren. Daraufhin entschied sich Meredith, Baileys Posten als Chefärztin der Chirurgie zu übernehmen, so dass sie in Staffel 19 in ihrer neuen Rolle zu sehen sein wird.

Diese neue Rolle setzte jedoch ihre Beziehung zu Dr. Nick Marsh aufs Spiel, nachdem sie ihm gesagt hatte, er solle ohne sie nach Minnesota zurückkehren. Obwohl sie ihm hinterherlief, kam sie zu spät, denn Marsh war anscheinend schon weg. Aber es ist noch nicht vorbei für sie?

Es gibt auch unbeantwortete Fragen zu Dr. Hunt und Dr. Altman, die mit ihren Kindern auf der Flucht sind, nachdem Hunt wegen seines Programms zur Beihilfe zum Selbstmord bei Bailey angezeigt wurde. Werden beide als Hauptfiguren zurückkehren?

Es gibt noch viele weitere Themen für Staffel 19, wie Amelias Beziehung zu Dr. Kai Bartley und die Freundschaft von Link und Jo.

Für Grey's Anatomy Staffel 19 wurden bereits einige Stammgäste bestätigt, darunter Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey, James Pickens Jr. als Dr. Richard Webber und Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey.

Außerdem erwarten wir, dass die folgenden Personen in Staffel 19 zurückkehren werden:

Kelly McCreary als Dr. Maggie Pierce

Caterina Scorsone als Dr. Amelia Shepherd

Camilla Luddington als Dr. Jo Wilson

Jake Borelli als Dr. Levi Schmitt

Chris Carmack als Link (Dr. Atticus Lincoln)

Anthony Hill als Dr. Winston Ndugu

Es gibt einige Charaktere, die einen Gastauftritt haben könnten, wie Jesse Williams als Dr. Jackson Avery und Sarah Drew als Dr. April Kepner, die im Finale von Staffel 18 romantisch wieder zusammenkamen.

Es gibt auch einige Charaktere, deren Auftritte noch in der Schwebe sind, wie Scott Speedman als Dr. Nick Marsh, Kim Raver als Dr. Teddy Altman und Kevin McKidd als Dr. Owen Hunt.

Grey's Anatomy Staffel 18 endete in den USA am 26. Mai 2022. Sie können jedoch alle 20 Episoden auf Hulu und auf der ABC-Website streamen.

In Großbritannien ist Staffel 18 von Grey's Anatomy über Disney+ verfügbar. Sie können alles über Grey's Anatomy Staffel 18 in unserem separaten Beitrag lesen.

Es gibt 400 Episoden von Grey's Anatomy, die man vor Staffel 19 nachholen kann. Auch die frühen Staffeln sind hervorragend. Wir lieben sie so sehr, dass wir sie sogar alle noch einmal angeschaut haben.

Die Staffeln 1-18 von Grey's Anatomy sind in Großbritannien auf Disney+ verfügbar.

In den USA können Sie die Staffeln 1-16 auf Netflix sehen. Die Staffeln 17 und 18 sind auf Hulu oder der ABC-Website verfügbar.

Schreiben von Britta O'Boyle.