So richten Sie Paramount+ auf Sky Q und Sky Glass ein

(Pocket-lint) - Paramount+ ist in Großbritannien gestartet. Der neue Streaming-Dienst ist die Heimat von Star Trek, der Halo-Fernsehserie und vielen weiteren Serien und Filmen. Für viele Sky Q- und Sky Glass-Kunden ist der Dienst außerdem kostenlos.

Normalerweise kostet der Dienst 6,99 Pfund pro Monat, für Sky Cinema-Abonnenten ist er kostenlos. Sobald Sie ein Paramount+-Konto bei Sky aktiviert haben, können Sie die Apps für Handy, Web und TV nutzen.

Auch wenn Sie kein Sky Cinema-Abonnent sind, können Sie Paramount+-Inhalte über die App auf Ihrem Sky-Gerät ansehen.

Hier erfahren Sie, wie Sie es einrichten.

Paramount+ ist jetzt sowohl auf Sky Q als auch auf Sky Glass verfügbar. Um es einzurichten, finden Sie die App entweder in der Rubrik Apps auf dem Homescree oder sagen Sie "Paramount Plus" entweder in Ihre Sprachfernbedienung oder bei Sky Glass in das Mikrofon des Fernsehers (indem Sie zuerst "Hallo Sky" sagen).

Sobald die App geöffnet ist, werden zwei Optionen angeboten:"Holen Sie sich Paramount+" und"Melden Sie sich bei Paramount+ an".

Wenn Sie ein Sky Cinema-Abonnent sind, klicken Sie auf"Paramount+ holen". Wenn Sie Paramount+ nur separat abonnieren möchten, gehen Sie auf paramountplus.com, erstellen Sie ein Konto, kehren Sie zurück und klicken Sie auf die andere Option, um Ihre Anmeldedaten einzugeben.

Sky-Nutzer, die auf"Paramount+" klicken, erhalten einen Bildschirm mit einem QR-Code, den sie mit einem Tablet oder Telefon scannen können. Es gibt auch eine Webadresse, wenn Sie lieber einen PC benutzen. Diese führt Sie zu einer Seite von Sky.com, auf der Sie Paramount+ mit Ihrer Sky ID aktivieren können.

Anschließend werden Sie zu Paramount+ selbst weitergeleitet, um Ihr kostenloses Konto zu erstellen.

Kehren Sie zu Ihrem Sky Gerät zurück, öffnen Sie erneut die Paramount+ App und klicken Sie diesmal auf"Mit Paramount+ anmelden".

Geben Sie Ihre neu erstellten Daten ein und los geht's. Sie können auch Profile für die ganze Familie erstellen, einschließlich altersgesperrter Profile für Kinder.

Leider können Sie ein Paramount+-Konto nicht mit Ihrem Now-Abonnement verknüpfen, selbst wenn Sie eine Cinema-Mitgliedschaft haben.

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Sky und Paramount können Sie jedoch eine ganze Reihe neuer Paramount-Filme streamen.

Schreiben von Rik Henderson.