(Pocket-lint) - Der Sender Syfy wird im Vereinigten Königreich in Sky Sci-Fi umbenannt, da der Sender auch sein Programmangebot überarbeitet.

Ab dem 26. Juli 2022 wird der Sender, der sich im Besitz der Sky-Muttergesellschaft Comcast (über NBCUniversal) befindet, dem Sky-Senderprogramm hinzugefügt.

Zu den neuen Sendungen, die in der Startwoche und im Startmonat auf Sky Sci-Fi zu sehen sein werden, gehören die britische Premiere von SurrealEstate, einer paranormalen Serie mit Tim Rozon und Sarah Levy aus Schitt's Creek, sowie die Fernsehserie Day of the Dead, die auf der Horrorfilmreihe von George A. Romero basiert.

Auch klassische Sendungen werden auf dem neuen Kanal zu sehen sein: Star Trek, Stargate und Quantum Leap gehören zu den vielen bekannten Serien, die verfügbar sein werden. Die Miniserien von Stephen Kings Es und Salem's Lot wurden ebenfalls erworben, ebenso wie Filme wie Bullet Train Down, Thor: God of Thunder und Bram Stoker's Dracula.

Viele Serien werden auch als Boxsets auf Abruf verfügbar sein.

"Von Weltraumabenteuern bis hin zu futuristischer Fantasy: Sky Sci-Fi reiht sich ein in die Vielzahl von Genre-Marken, die im vergangenen Jahr eingeführt wurden, und bietet den Zuschauern ein neues Universum, das sie erkunden können", so Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK und Irland.

"Die Umbenennung wird es den Zuschauern erleichtern, genau das zu finden, was sie wollen, mit Fan-Favoriten, einer Vielzahl von On-Demand-Inhalten sowie einer Vielzahl von aufregenden neuen Shows für Sci-Fi-Fans.

Der Sky Sci-Fi-Kanal wird auf Sky Q und Sky Glass auf Platz 152 im EPG zu finden sein. Er wird auch über den Sky-eigenen Dienst Now sowie über Virgin Media (auf Kanal 138) verfügbar sein.

Schreiben von Rik Henderson.