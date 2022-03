We Own This City - Veröffentlichungsdatum und Anleitung zum Ansehen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Erinnern Sie sich noch an die phänomenale Serie The Wire? Es mag 20 Jahre (ja, wirklich) her sein, dass die erste Folge von The Wire ausgestrahlt wurde, aber sie wird von vielen immer noch als eine der besten Fernsehserien angesehen, und jetzt sind die Autoren mit einer Miniserie namens "We Own This City" zurück.

Basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch des Reporters der Baltimore Sun, Justin Fenton, wird We Own This City als die nächste Folge von The Wire beschrieben, die wir bekommen werden. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, einschließlich der Informationen, wie Sie den Film sehen können, wann er herauskommt, und wir haben sogar unten hinzugefügt, wie Sie The Wire sehen können.

25. April 2022, in den USA

We Own This City wird in den USA am 25. April 2022 auf HBO Max veröffentlicht, so dass man in den USA nicht mehr allzu lange warten muss.

Für das Vereinigte Königreich gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, obwohl Sky und HBO eine Partnerschaft haben, die bis 2024 läuft.

Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Sky die Rechte für die Ausstrahlung von Erstausstrahlungen und aktuellen HBO-Serien in Großbritannien und anderen europäischen Ländern, so dass es wahrscheinlich ist, dass We Own This City auf Sky ausgestrahlt wird. Es ist noch nicht bekannt, ob dies zur gleichen Zeit wie in den USA geschehen wird - was bei einigen Serien wie Game of Thrones der Fall war - oder ob es ein späteres Datum sein wird.

Wer in den USA lebt, kann We Own This City auf der Streaming-Plattform HBO Max sehen, die 9,99 Dollar pro Monat kostet. Die Serie wird ab dem 25. April 2022 zu sehen sein.

Für die Briten gibt es, wie bereits erwähnt, noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber es wird erwartet, dass We Own This City aufgrund des Deals zwischen Sky und HBO vor allen anderen auf Sky zu sehen sein wird. Wenn dies der Fall ist, brauchen Sie ein Sky-Abonnement, um es zu sehen, oder ein NOW Entertainment-Abonnement.

We Own This City ist eine HBO Original Limited Series, die aus sechs Teilen bestehen wird. Es ist derzeit nicht bekannt, wie lang die Episoden sein werden.

Ja, HBO hat einen Teaser zu We Own This City veröffentlicht, den Sie sich unten ansehen können.

We Own This City" basiert auf dem gleichnamigen Buch des Baltimore Sun-Reporters Justin Fenton. Die Schöpfer von The Wire, David Simon und George Pelecanos, kehren im Jahr 2015 nach Baltimore zurück und erzählen die Geschichte der Korruption innerhalb der Polizeibehörde der Stadt. Der Mann (Sergeant Wayne Jenkins), der die Drogen- und Verbrechenskrise in der Stadt lösen soll, entscheidet sich stattdessen dafür, sie zu seinen Gunsten und denen seiner Einheit zu lösen.

In der offiziellen Zusammenfassung der Serie heißt es, dass We Own This City "die Korruption und den moralischen Zusammenbruch einer amerikanischen Stadt thematisieren wird, in der die Politik der Drogenprohibition und der Massenverhaftungen auf Kosten der tatsächlichen Polizeiarbeit vorangetrieben wurde".

Der Trailer zeigt eine Drogenrazzia unter der Leitung von Sergeant Wayne Jenkins (Jon Bernthal), dem Anführer einer "Zivileinheit, die völlig abtrünnig wurde und anfing, Bürger und Drogendealer gleichermaßen zu jagen und auszurauben", was auch geschieht. Wir werden nicht lügen, wir sind aufgeregt.

In We Own This City spielen einige der Darsteller von The Wire mit. Hier ist die Besetzungsliste:

Sgt. Wayne Jenkins - Jon Bernthal

Sean M Suiter - Jamie Hector

Nicole Steele - Wunmi Mosaku

Kevin Davis - Delaney Williams

Brian Grabler - Treat Williams

Daniel Hersl - Josh Charles

James Otis - Thaddeus Street

Jaquan Dixon - Jermaine Crawford

Tariq Toure - Nathan Corbett

Gordan Hawk - Tray Chaney

Brian Hairston - Chris Clanton

Momudo "G Money" Gondo - McKinley Belcher III

David McDougal - David Corenswet

Erika Jensen - Dagmara Dominczyk

Leo Wise - Lucas Van Engen

Ahmed Jackson - Ian Duff

John Sieracki - Don Harvey

Jemell Rayam - Darrell Britt-Gibson

Stephen Brady - Domenick Lombardozzi

Scott Kilpatrick - Larry Mitchell

Maurice Ward - Rob Brown

Andrea Smith - Gabrielle Carteris

Obwohl "We Own This City" und "The Wire" von der Handlung her nicht miteinander verwandt sind, haben sie doch denselben Schöpfer und auch bei den Darstellern gibt es einige Ähnlichkeiten, wie wir bereits erwähnt haben.

Sie müssen "The Wire" nicht gesehen haben, um die Handlung von "We Own This City" zu verstehen, aber "The Wire" ist brillant. Wenn Sie es also noch nicht gesehen haben, ist es auf jeden Fall einen Blick wert, und wenn Sie es schon gesehen haben, kann es nicht schaden, es sich noch einmal anzusehen, oder?

In den USA können Sie alle Staffeln von The Wire über HBO Max sehen.

In Großbritannien können Sie alle Staffeln von The Wire über Sky On Demand und NOW sehen, wenn Sie die entsprechenden Abonnements haben.

Schreiben von Britta O'Boyle.