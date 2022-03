Sky zeigt die F1 in dieser Saison in 4K HDR, wie es scheint

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die F1-Übertragungen von Sky werden anscheinend in dieser Saison in Ultra HD und HDR ausgestrahlt, beginnend mit dem Großen Preis von Bahrain am Freitag, den 18. März 2022.

Im F1-Bereich des Sky Q-Menüsystems wird es unter "F1 in Ultra HDR" aufgeführt, zusammen mit der Beschreibung "...mit atemberaubendem Ultra HDR gibt es eine neue Art, die aufregende F1-Saison 2022 zu sehen".

Wir haben Sky um eine Bestätigung gebeten, da wir noch nichts Offizielles über die Einführung von HDR in der F1-Berichterstattung für diese Saison gehört haben.

Pocket-lint hatte zuvor erfahren, dass die Formel 1 eine der Sportarten auf der Liste ist, die den verbesserten Bildstandard nach der Premier League erhalten könnte, aber nicht, wann das geschehen könnte.

Wir haben auch noch nicht herausgefunden, ob es in "Ultra HDR" auf Sky Glass sein wird.

Sky verwendet die Hybrid Log Gamma (HLG) Form von HDR für seine aktuellen Programme. Sie wurde erstmals zu Beginn der aktuellen Premier-League-Saison im vergangenen August bei den Sky Sports-Übertragungen eingeführt.

Sie benötigen einen Sky Q, der in der Lage ist, HDR-Signale an einen 4K-HDR-Fernseher zu übertragen, der ebenfalls das HLG-Format unterstützt (Informationen dazu finden Sie hier), oder einen Sky Glass Fernseher. Außerdem benötigen Sie ein Ultra HD Add-on zu Ihrem jeweiligen Abonnement.

Hoffentlich wird die gesamte F1-Saison 2022 in diesem Standard übertragen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.