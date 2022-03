Peacemaker Staffel 1: Wie man den Suicide Squad-Ableger sieht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ohne James Gunn wäre "The Suicide Squad" vielleicht nie gedreht worden - der erste Film mit Will Smith in der Hauptrolle war ehrlich gesagt ein Haufen alter Schrott. Doch der Regisseur von Guardians of the Galaxy machte aus der Fortsetzung eine herrlich düstere Komödie mit einer Starbesetzung und vielen echten Lachern, die dem Franchise neuen Schwung verlieh.

Jetzt hat er eine Spin-Off-Fernsehserie, Peacemaker, ins Leben gerufen, in der die Abenteuer der gleichnamigen Figur, gespielt von John Cena, fortgesetzt werden. Gunn hat Staffel 1 selbst geschrieben und inszeniert, und während sie in den USA bereits ausgestrahlt wurde, können Sie sie demnächst auch in Großbritannien sehen.

Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, einschließlich Informationen darüber, wo Sie die Serie sehen können und mehr.

Peacemaker wurde in den USA erstmals im Januar 2022 auf HBO Max ausgestrahlt, wobei die letzte Folge am 17. Februar gezeigt wurde.

Sky hat inzwischen angekündigt, die Serie auch im Vereinigten Königreich auszustrahlen, und zwar für Sky- und Now-Kunden, die sie auf dem Sender Sky Max oder auf Abruf sehen können.

Alle Episoden werden ab dem 22. März 2022 verfügbar sein. Now-Kunden benötigen eine Entertainment-Mitgliedschaft.

Wie bereits erwähnt, können US-Zuschauer Peacemaker Staffel 1 auf HBO Max sehen.

Im Vereinigten Königreich wird die Serie auf Sky Max zu sehen sein, d. h. Zuschauer mit Zugang zu diesem Sender und den On-Demand-Diensten von Sky können die Serie sehen. Dazu gehören Sky Q, Sky Glass, Now und Virgin TV Kunden (mit dem Mix TV Paket oder höher).

Es gibt acht Episoden von Peacemaker Staffel 1, die jeweils zwischen 38 und 47 Minuten lang sind.

Warnung! Spoiler voraus!

Wenn du The Suicide Squad noch nicht gesehen hast, empfehlen wir dir, ihn zuerst zu sehen und dann hierher zurückzukehren.

Peacemaker knüpft an den Film an oder zumindest an den Easter Egg-Clip während des Abspanns. WWE-Star John Cena kehrt zurück, um die gleichnamige Hauptrolle zu spielen, und die erste Episode spielt kurz nachdem er sich von den scheinbar tödlichen Verletzungen erholt hat, die er bei Bloodsport erlitten hat.

Sie erzählt zum Teil die Entstehungsgeschichte von Peacemaker und schickt den hochmütigen Anti-Helden auf eine Mission zur Beseitigung einer neuen globalen Bedrohung.

Bevor Sie Peacemaker in Angriff nehmen, sollten Sie unbedingt The Suicide Squad sehen. Die Serie schließt direkt an den Film an.

Du solltest dir wahrscheinlich auch den ersten Suicide Squad-Film ansehen. Peacemaker kommt darin zwar nicht vor, aber es gibt einige Hintergrundinformationen, die wichtig sein könnten. Leider ist er aber nicht annähernd so gut.

Natürlich gibt es einen...

HBO hat eine zweite Staffel von Peacemaker in Auftrag gegeben, bei der James Gunn höchstwahrscheinlich selbst wieder Regie führen wird: "[Es ist] einer der wahren Höhepunkte meines Lebens, sowohl beruflich als auch anderweitig", sagte er.

Schreiben von Rik Henderson.