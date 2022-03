So sehen Sie das Duell: Hamilton gegen Verstappen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Formel-1-Saison 2021 hatte es in sich, und auch nach dem Ende der Saison ging das Drama weiter. Die umstrittene letzte Runde, in der Mercedes-Pilot Lewis Hamilton seinen achten Weltmeistertitel an Red Bulls Max Verstappen verlor, war monatelang das Gesprächsthema im Sport.

Die Netflix-Serie Drive to Survive Staffel 4 erscheint am 11. März und wird zweifelsohne einige der Ereignisse aufgreifen, obwohl Max Verstappen sich dieses Mal geweigert hat, an der Serie teilzunehmen, was darauf hindeutet, dass es noch einige unbeantwortete Fragen geben wird.

Aber keine Sorge, es gibt noch eine weitere Dokumentation, die verspricht, die Geschichte einer der bemerkenswertesten F1-Saisons der Geschichte zu erzählen. Hier finden Sie alles, was Sie über Duel: Hamilton vs. Verstappen wissen müssen, wie Sie den Film sehen können, wann er veröffentlicht wird und was er zu enthüllen verspricht.

Duel: Hamilton vs Verstappen ist eine zweiteilige Dokumentation, deren erste Folge am Sonntag, den 6. März 2022 um 19:00 Uhr GMT auf Sky Sports Main Event ausgestrahlt wird. Danach wird sie auf Abruf verfügbar sein.

Folge zwei der Dokumentation wird am 13. März 2022 um 19:00 Uhr GMT ausgestrahlt.

Duell: Hamilton gegen Verstappen ist eine Sky Original Produktion. Sie kann auf dem oben erwähnten Sky Sports Main Event-Kanal angesehen werden, für den in Großbritannien ein Sky Sports-Abonnement erforderlich ist.

Sky Sports-Kunden finden die Sendung auf Kanal 401. Wenn Sie kein Sky Sports-Paket haben, können Sie die Dokumentation nicht sehen, es sei denn, Sie kaufen einen Sky Sports-Pass über NOW.

Denken Sie daran, dass die 4. Staffel von Drive to Survive am 11. März auf Netflix erscheint. Sie wird sich zwar von der Sky-Dokumentation unterscheiden, aber sie wird wahrscheinlich einen Teil der Geschichte erzählen, falls Sie kein Sky Sports-Paket haben.

Die Sky Dokumentation Duel: Hamilton vs Verstappen verspricht einen Bericht über die Rivalität zwischen Hamilton und Verstappen aus erster Hand von denjenigen, die sie hautnah miterlebt haben.

Die zweiteilige Serie wird die Ereignisse der F1-Saison 2021 nachzeichnen, in der Verstappen Hamilton den Weltmeistertitel streitig machte, mit exklusiven Interviews von Verstappen selbst und dem Sky Sports Formel-1-Team, das die Ereignisse miterlebte.

Es gibt Interviews mit den Teamchefs von Red Bull und Mercedes, Christian Horner bzw. Toto Wolff, sowie Analysen von ehemaligen Formel-1-Weltmeistern, F1-Journalisten und Sky Sports-Experten.

Den gibt es tatsächlich - er ist ganze zwei Minuten lang und sieht sehr spannend aus. Sie können ihn sich hier ansehen.

Schreiben von Britta O'Boyle.