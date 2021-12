Apple TV+ jetzt für Sky Q und Sky Glass verfügbar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie Anfang des Jahres angekündigt, kommt Apple TV+ heute, Dienstag, 14. Dezember 2021, auf Sky Q-Boxen und dem Sky Glass TV an.

Integriert in das Sky TV-Erlebnis werden Apple Originals und andere TV+-Inhalte auf Ihrer Sky Q- oder Sky Glass- Homepage angezeigt und sind über eine spezielle App auf der App-Schiene verfügbar. Die Top-Picks-Schiene wird neben Skys eigenen Programmen und Shows von anderen Streaming-Diensten, die Sie abonnieren können, auch Apple Originals enthalten.

Sky wird in Kürze auch Apple TV+-Inhalte in seine Sprachsuchfunktion integrieren, sodass Sie Shows wie Ted Lasso und The Morning Show einfach durch Drücken der Sprachtaste auf Ihrer Fernbedienung oder über die integrierte Stimme von Sky Glass abrufen können Erkennung.

Sky Glass-Besitzer können auch Apple TV+-Sendungen und -Filme wiedergeben.

Sky Go wird nächstes Jahr auf Apple TV-Boxen erscheinen.

Neben der App und dem Service von Apple erhalten Sky Glass-Kunden ab morgen, dem 15.

Apple TV+ ist für 4,99 Euro pro Monat erhältlich . Kunden werden direkt von Apple in Rechnung gestellt.