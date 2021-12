Sky Glass-Update verbessert Playlist- und Neustart-Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky hat ein Update für seinen Sky Glass TV veröffentlicht, das seine Playlist- und Neustartfunktionen verbessert.

Im Gegensatz zu Sky ‚s regelmäßiger, Satelliten-driven - Hardware, hat Sky Glass keine Aufnahme - Funktionalität. Stattdessen können Sie eine "Playlist" mit Shows erstellen, die Sie später sehen möchten. Diese werden über das Internet gestreamt und nicht auf dem Gerät selbst gespeichert.

Dieses System hatte in den frühen Tagen des Fernsehers seine Kritiker, wurde jedoch optimiert, um reibungsloser und intuitiver zu funktionieren. Zum Beispiel spielt die Playlist-Schiene auf der Startseite jetzt sofort eine Show oder einen Film ab, anstatt den Benutzer zu einem Showcenter zu führen. Wenn es derzeit im Live-TV läuft, wird es sofort neu gestartet, ohne dass Sie zusätzliche Schritte ausführen müssen, um es von vorne zu starten.

Die Schiene enthält auch alles, was Sie bereits begonnen haben, mit einer blauen Linie unter der Show, die anzeigt, wo Sie aufgehört haben. Ein Klick darauf beginnt sofort an dieser Stelle. Sky arbeitet an einem weiteren Update für den Nutzer, um Shows und Filme von dieser Schiene zu entfernen.

Es gibt auch Änderungen an der Art und Weise, wie Live- und zukünftige Shows in die Playlist aufgenommen werden. Wenn Sie eine Sendung hinzufügen, die noch gesendet werden soll, wird sie erst in Ihrer Play Now-Schiene angezeigt, wenn sie tatsächlich live ist. Und fügen Sie eine Live-Show hinzu und sie wird sofort angezeigt, damit Sie sofort beginnen können.

Änderungen beim Neustart beinhalten eine neue Schiene im TV Guide, die oben in jeder Kategorie angezeigt wird. Auf diese Weise sehen Sie alle derzeit laufenden Programme, die Sie von vorne beginnen können.

BBC-Inhalte können jetzt auch neu gestartet werden, indem Sie auf einem BBC-Kanal die rote Taste drücken und im rechten Menü auf Neustart klicken.