Comcast XiOne Box könnte auch Sky Q IP in der Warteschleife sein

(Pocket-lint) - Comcast hat eine kleine Streaming-Box in den USA angekündigt, die ein Zeichen dafür sein könnte, was während des "magischen" Events von Sky im Oktober kommen wird .

Die drahtlose Streaming-Box Comcast XiOne wird in den USA für Xfinity Flex-Kunden eingeführt. Dieselbe Hardware wird auch für die Sky Q IP-Box in Deutschland und Italien verwendet. Es liegt auf der Hand, dass es, insbesondere angesichts des Zeitpunkts seiner Veröffentlichung in den USA, auch das Herz des großen satellitenfreien Sky Q-Dienstes von Sky UK bilden wird.

Sky gehört Comcast, wobei der US-Riese Disney bereits 2018 für den britischen Sender und Technologieunternehmen überbot. Die von Sky und anderen Comcast-Marken entwickelte Technologie kann daher zwischen dem Konzern geteilt werden.

„Als Sky der Comcast-Familie beigetreten ist, haben wir unsere Ingenieure zusammengebracht, um Erkenntnisse, Roadmaps, Talente und Technologien zur Unterstützung unserer globalen Kunden auszutauschen. Die Einführung unseres neuen XiOne-Geräts ist ein direktes Ergebnis dieser Bemühungen und unterstreicht, wie unser kollaborativer Entwicklungsansatz kann neue und innovative Streaming-Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringen“, sagte Charlie Herrin, President of Technology bei Comcast.

Die XiOne-Box unterstützt Wi-Fi 6, 4K UHD, HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. Dazu gehört auch die Sprachsuche. Im Grunde alle Attribute, die erforderlich sind, um ein Sky Q- Erlebnis über das Internet statt über eine Satellitenschüssel zu präsentieren.

Der Xfinity Flex TV-Streaming-Dienst ist für alle Xfinity Internet-Abonnenten in den USA kostenlos.