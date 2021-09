Wird Sky ein eigenes Smart-TV auf den Markt bringen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky wird am Donnerstag, 7. Oktober, eine große Pressekonferenz abhalten, auf der etwas "Magisches" vorgestellt wird . Es wird allgemein angenommen, dass dies der Sky Q- Überbreitbanddienst ist - eine Möglichkeit, auf alle Sky-Programme und -Kanäle zuzugreifen, jedoch ohne die Notwendigkeit eines Satelliten. Es könnte aber auch noch etwas anderes auf der Tagesordnung stehen.

Es wird berichtet, dass Sky ein eigenes Smart-TV-Sortiment einführen wird.

Ein Smart-TV von Sky Q könnte Sky-Dienste als Teil der eigenen Funktionalität des Fernsehers anbieten, die alle über das Internet gestreamt werden. Darüber hinaus könnten bestehende Deals mit Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und anderen Streaming-Diensten (wie in die Sky Q-Box integriert) dazu führen, dass der Fernseher ein All-in-One-Paket sein könnte.

Sky hatte in der Vergangenheit auch einen Vertrag mit LG als TV-Technologiepartner. Vielleicht könnten die neuen Fernseher der Marke Sky diese Partnerschaft verlassen?

So oder so behauptet die Financial Times , dass Sky mit denselben Streaming-Diensten konkurrieren kann, mit denen es derzeit zusammenarbeitet – insbesondere, wenn es um Gebote für neue Inhalte geht.

„Wir suchen ständig nach neuen Technologien, um unseren Kunden mehr von den Inhalten zu bieten, die sie lieben. ​Wir kommentieren Produktgerüchte nicht“, sagte der Sender in einer Erklärung.

Wir bringen euch mehr über den Aufbau zum "magischen" Event im Oktober .