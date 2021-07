So sehen Sie die British & Irish Lions gegen Südafrika im Fernsehen und online

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alle 4 Jahre treffen sich die besten der englischen, irischen, schottischen und walisischen Teams zu einer besonderen Tour als British & Irish Lions. Die Geschichte der Lions reicht bis ins Jahr 1888 zurück, als die erste British & Irish Lions Tour nach Australien und Neuseeland ging und 35 Spiele während der 249 Tage langen Tour spielte.

Die Dinge sind heutzutage ganz anders, aber die Lions sind immer noch auf Tournee, mit Besuchen in Australien, Neuseeland und Südafrika alle 4 Jahre. 2021 geht die Tour nach Südafrika, mit einem vollgepackten Zeitplan.

Hier sind die Termine und wo Sie die British & Irish Lions Tour im Fernsehen verfolgen können.

Die Lions spielten das erste Aufwärmspiel am 26. Juni im schottischen Murrayfield, bevor sie am 3. Juli nach Südafrika gegen die Sigma Lions antraten.

Das letzte Spiel soll am 7. August ausgetragen werden.

Hier ist ein Überblick über die für die Tour geplanten Spiele:

26. Juni - Britische & irische Lions vs. Japan

3. Juli - Sigma Lions vs British & Irish Lions

7. Juli - Cell C Sharks vs British & Irish Lions

10. Juli - Vodacom Bulls vs British & Irish Lions - Verschoben

- Verschoben 10. Juli - Cell C Sharks vs British & Irish Lions

14. Juli - Südafrika A gegen britische und irische Lions

17. Juli - DHL Stormers vs British & Irish Lions

24. Juli – Südafrika gegen britische und irische Lions

31. Juli – Südafrika gegen britische und irische Lions

07. August – Südafrika gegen britische und irische Löwen

Das erste Spiel ist ein Aufwärmen gegen Japan, das in Schottland gespielt wurde, bevor eine Reihe von Aufwärmspielen in Südafrika ausgetragen wurde.

Die großen Testspiele beginnen am 24. Juli.

Das Aufwärmspiel zwischen den Lions und Japan läuft auf Channel 4 in voller Länge.

Die Highlights der British & Irish Lions Tour-Spiele sind auf Channel 4 nach den Spielen oder auf All 4 zum Streamen, sobald die Highlight-Show ausgestrahlt wurde.

Sky Sports hat die Übertragungsrechte an den Tour-Spielen in Großbritannien, während diejenigen in den USA die Spiele auf Peacock sehen können.

Sky-Abonnenten mit Zugang zu Sky Sports können bei Sky Sports Action zuschauen, aber für diejenigen, die die britischen und irischen Lions ohne Sky Sports-Abonnement spielen sehen möchten, können Sie dies über Now (ehemals Now TV) tun. .

Ab sofort benötigst du eine Now Sports-Mitgliedschaft, die 9,99 £ pro Tag oder 33,99 £ pro Monat und 25 £ für 3 Monate kostet, um über ein unterstütztes Gerät auf deinem Fernseher zu streamen.

Wenn Sie einfach nur in Stimmung kommen möchten, hat sich Now auch mit Matt Dawson, Francois Louw und Patrick Williams in einer Reihe von BBQ-gegen-Braai-Herausforderungen zusammengetan und sich mit einigen Rugby-Spielereien beschäftigt. Sie können den Spaß auf den sozialen Kanälen von Now Sport nachholen, während die Rezepte auf der Website von Now zu finden sind .