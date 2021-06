Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sex and the City kommt für eine besondere Reunion-Serie zurück, die den Namen Sex and the City fallen lässt und den Titel "And Just Like That" erhält - einer der klassischen Sprüche der Erzählerin Carrie Bradshaw.

Hier finden Sie alles, was Sie über das nächste Kapitel von Sex and the City, And Just Like That , wissen müssen, auch wann es veröffentlicht wird, wo Sie es sehen können und wo Sie frühere Episoden und Filme von Sex and the City nachholen können .

Während die Reboot-Serie von Sex and the City – And Just Like That – bestätigt wurde, gibt es noch kein offizielles Datum für ihre Veröffentlichung.

Die Produktion soll laut WarnerMedia im späten Frühjahr beginnen.

Wenn die Reboot-Serie von Sex and the City veröffentlicht wird, wird sie für die in den USA auf HBO Max ausgestrahlt. Der Streaming-Dienst lässt die Nostalgie der 90er Jahre aufleben, wobei Friends: The Reunion am 27. Mai 2021 ausgestrahlt wurde.

In Großbritannien hat HBO Max einen Programmvertrag mit Sky , der jedoch nur für die HBO Max-Originale gilt. Das bedeutet, dass Sky wahrscheinlich einen separaten Vertrag abschließen müsste, um And Just Like That zu führen, wie es bei Friends: The Reunion zu tun hatte. Das könnte auch bedeuten, dass ein anderer Sender die Rechte erwirbt.

Es wird 10 Folgen des Neustarts von Sex and the City geben, und einfach so. Die Episoden werden jeweils 30 Minuten lang sein, wie die Original-Episoden von Sex and the City.

Diese 10 Episoden werden zu den 94 Episoden in sechs Staffeln von Sex and the City, die bis 2004 liefen, hinzugefügt. Es gibt auch zwei Filme.

Die Sex and the City-Revival-Show And Just Like That konzentriert sich auf Carrie, Charlottle und Miranda – Samantha ist nicht dabei –, die sich in ihren 50ern durch das Leben und die Freundschaft navigieren, 20 Jahre später, als sie das gleiche in ihren 30ern während der ersten Zeit taten sechs Staffeln der Show.

WarnerMedia sagte in einer Erklärung zu der Show: "Die neue Max Original-Serie basiert auf dem Buch Sex and the City von Candice Bushnell und der Original-TV-Serie von Darren Star. Die Serie wird Carrie, Miranda und Charlotte folgen während sie die Reise von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern navigieren."

In Bezug auf die Abwesenheit von Samantha Jones sagte TV Line Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO Max: „[EP Sarah Jessica Parker und King] versuchen, eine ehrliche Geschichte darüber zu erzählen, wie sie eine Frau in ihren 50ern in New York ist sollten sich alle irgendwie organisch anfühlen, und die Freunde, die man mit 30 hat, hat man mit 50 vielleicht nicht mehr."

Sarah Aubrey, Head of Original Content bei HBO Max, sagte : „Ich bin mit diesen Charakteren aufgewachsen und kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich ihre Geschichte in diesem neuen Kapitel mit der Ehrlichkeit, Eindringlichkeit, dem Humor und der geliebten Stadt entwickelt hat das hat sie immer definiert."

Obwohl es noch keinen offiziellen Trailer gibt, hat Sarah Jessica Parker einen Teaser auf Instagram geteilt, der jedoch nicht viel verrät, außer zu sagen: „Die Geschichte geht weiter…“.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von SJP geteilter Beitrag (@sarahjessicaparker)

Nur ein Teil der Geschichte wird jedoch fortgesetzt, denn während Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) und Kristin Davis (Charlotte York) bestätigt haben, dass sie für den Neustart von Sex and the City zurückkehren werden, Kim Cattrall (Samantha Jones) wird nicht zurückkehren. Es wird gemunkelt, dass sich die erste Episode mit Jones Abwesenheit befassen wird.

Chris North (Mr Big) wird jedoch zurück sein, und der ausführende Produzent Michael Patrick King sagt : "Ich bin begeistert, wieder mit Chris an And Just Like That... zu arbeiten. Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel von Sex schreiben? Und die Geschichte von The City ohne unseren Mr. Big?".

Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler werden ebenfalls alle ihre Rollen in der Reunion-Serie als Anthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch bzw. Harry Goldenblatt wiederholen.

Gerüchten zufolge soll es auch mehrere neue Charaktere geben – laut TV Line – und es gibt auch einige Geschwätz von Jennifer Hudson, die als Louise aus St. Louis zurückkommt. Sara Ramierz wird auch "Che Diaz spielen, einen nicht-binären, queeren Standup-Comidian, der einen Podcast moderiert, in dem Carrie Bradshaw regelmäßig zu sehen ist", kündigte HBO Max an.

Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO Max, sagte zuvor, Sarah Jessica Parker und Michael Patrick King wollten „keine Geschichte mit rein weißen Autoren oder einer rein weißen Besetzung erzählen“, weil „es nicht New York widerspiegelt sind sich sehr, sehr bewusst, dass New York die Art und Weise widerspiegeln muss, wie New York heute aussieht."

Es gibt 94 Episoden in sechs Staffeln von Sex and the City, die Sie nachholen können, wenn Sie Ihr Gedächtnis auffrischen möchten, bevor der Neustart Und Just Like That erscheint. Es gibt auch zwei Filme, Sex and the City und Sex and the City 2.

In Großbritannien können Sie alle 94 Folgen von Sex and the City auf Sky On Demand und Now streamen. Wenn Sie kein Now- oder Sky-Abonnement haben , können Sie alle sechs Staffeln über Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV oder Chili kaufen.

In den USA sind alle 94 Folgen über HBO Max verfügbar, wenn Sie ein Abonnement haben. Mit einem HBO Max-Abonnement können Sie auch über Prime Video auf den HBO-Kanal zugreifen.

Bei den Filmen ist der erste Film in Großbritannien nicht zum kostenlosen Streamen verfügbar. Sie können es jedoch über Apple TV, Amazon Prime und andere kaufen oder mieten. Sex and the City 2 Der Film kann jedoch auf Netflix gestreamt werden.

In den USA sind beide Filme auf HBO Max verfügbar.

Schreiben von Britta O'Boyle.