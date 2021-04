Sky Q führt einige Line of Duty-Sprachbefehle ein, damit Sie sich so verhalten können, als wären Sie Teil von AC-12

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky hat Sprachbefehle speziell für Fans der Line of Duty-Serie der BBC eingeführt.

Die Befehle selbst machen nicht viel, da sie Sie nur zu den neuesten Episoden der legendären Serie führen, aber wenn Sie sich für eines der besten britischen Cop-Dramen aller Zeiten interessieren, werden Sie sie gerne geben a go trotzdem.

Sie können Folgendes in Ihre Sky Q-Sprachfernbedienung sagen: Wer ist H?, Mutter Gottes, wir tun unsere Pflicht gemäß dem Buchstaben des Gesetzes und jetzt saugen wir Diesel. Leider gibt es keine Aufnahme der legendären Linie von Superintendent Ted Hastings vom letzten Wochenende - "Jesus, Mary und Joseph und der kleine Esel, können wir dieses Ding einfach weiterbringen, bevor es uns um die blutige Kurve treibt?".

Die Sprachsuche hat Sky Q in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt, und es ist jetzt einfacher als je zuvor, mit Ihrer Stimme zu suchen. Sie können auch sagen "Was soll ich sehen?" in Ihre Sky Q-Sprachfernbedienung, um neue Folgen Ihrer Favoriten und Aufnahmen anzuzeigen. Sie erhalten auch personalisierte Empfehlungen basierend auf Ihrem Anzeigeverlauf und den aktuell angesagten Shows.

Die Line of Duty-Serie 6 endet diesen Sonntag um 21 Uhr auf BBC One und BBC iPlayer.

Schreiben von Dan Grabham.