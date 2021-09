Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Medizindrama Greys Anatomy unterhält uns seit 17 Jahren. Von der Minute an, als Meredith Gray und Derek Shepherd (McDreamy) auf unsere Bildschirme kamen, war es eine emotionsgeladene Show mit vielen Wendungen, die uns Jahr für Jahr alle zusehen lassen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die 18. Staffel von Greys Anatomy wissen müssen, einschließlich wann sie veröffentlicht werden soll, wie Sie sie sehen können, wenn sie veröffentlicht wird und welche Darsteller erwartet werden. Unten finden Sie auch alle Details zu Staffel 17 und wo Sie die vorherigen Staffeln von Greys Anatomy (alle 17) sehen können.

Greys Anatomy Staffel 18 wird in den USA am 30. September 2021 veröffentlicht. Derzeit gibt es keinen bestätigten Veröffentlichungstermin für Großbritannien.

Die 17. Staffel von Greys Anatomy wurde am 12. November 2020 in den USA uraufgeführt, wurde jedoch erst am 7. April 2021 in Großbritannien ausgestrahlt. Es könnte also 2022 dauern, bis Großbritannien die neue Staffel des medizinischen Dramas sieht.

Für diejenigen in den USA wird die 18. Staffel von Greys Anatomy auf ABC gezeigt, wenn sie Ende September ausgestrahlt wird. Sie können es auf Hulu streamen und wir erwarten, dass Sie es auch über die ABC-Website streamen können.

Für diejenigen in Großbritannien ist es wahrscheinlich, dass die 18. Staffel von Greys Anatomy auf Sky Witness verfügbar sein wird, wenn sie verfügbar ist, wie in den letzten Staffeln, einschließlich Staffel 17, obwohl noch nichts bestätigt ist.

ABC hat nicht bestätigt, wie viele Episoden von Greys Anatomy Staffel 18 es geben wird, obwohl wir hoffen, dass es wieder über 20 sein wird.

Es gab nur 17 Episoden in Staffel 17 von Greys Anatomy, die eine der kürzesten Staffeln in der Geschichte der Show war, wobei nur die erste Staffel weniger und die vierte Staffel die gleiche Anzahl von Episoden hatte.

Staffel eins hatte neun Episoden und Staffel vier hatte 17, ansonsten haben die anderen Staffeln alle über 20 Episoden, was bedeutet, dass es jetzt über 360 Episoden in Staffel eins bis siebzehn gibt. Binge-Watching-Himmel.

Die 17. Staffel von Greys Anatomy konzentrierte sich auf die Covid-19-Pandemie, wobei jeder im Grey Sloan Memorial Hospital mit der Krise zurechtkommen musste, zusammen mit dem anhaltenden Drama ihres Alltagslebens, und knüpfte dort an, wo Staffel 16 aufgehört hatte.

Es ist noch nicht klar, worauf sich Staffel 18 konzentrieren wird, aber wir erwarten in den nächsten Wochen einige Teaser auf den Social-Media-Konten von Greys Anatomy.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Kate Walsh geteilter Beitrag (@katewalsh)

Wir wissen, dass Addison Montgomery (Kate Walsh) für Staffel 18 zurückkommt, nachdem sie dies auf ihrem Instagram bestätigt hat (siehe oben) und wir wissen, dass nach ihrem Abgang in Staffel 17 ein paar Charaktere fehlen werden ) oder Tom Koracick (Greg Germann), nachdem beide zur Catherine Fox Foundation in Boston gegangen waren, und natürlich auch keine DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Aber keine Sorge, viele Favoriten werden noch erwartet, darunter Meredith Gray (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson), Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Jo Wilson (Camilla Luddington), Link Lincoln (Chris Carmack), Owen Hunt (Kevin McKidd), Teddy Altman (Kim Raver) und Richard Webber (James Pickens Jr.)

Merediths Mutter, Dr. Ellis Gray (Kate Burton), wird ebenfalls ein Comeback feiern, obwohl noch nicht klar ist, wie. Sollte interessant sein, da sie in der dritten Staffel getötet wurde.

Greys Anatomy ist in Großbritannien auf Sky Witness zu sehen. Es begann mit einem Doppelheader, mit den Episoden eins und zwei, aber es ging als wöchentliche Angelegenheit weiter, wie Line of Duty , mit einer neuen Episode, die ab dem 7. Sky On Demand auf einmal. Die Staffel ist nun abgeschlossen, sodass alle Folgen über On Demand zu sehen sind.

In den USA ist die 17. Staffel von Greys Anatomy auf ABC verfügbar. Jede Episode kann auf der ABC-Website sowie auf Hulu gestreamt werden.

Greys Anatomy Staffel 1 bis 16 sind alle auf Amazon Prime Video in Großbritannien und auf Disney+ Star verfügbar. Sie können Staffel 17 über Sky nachholen – wie bereits erwähnt – aber Sie benötigen ein Sky-Abonnement. Es ist auch über Amazon erhältlich.

In den USA sind die Staffeln eins bis 16 alle auf Netflix US verfügbar. Sie können dann Staffel 17 auf der ABC-Website oder über Hulu sehen, wenn Sie sie Woche für Woche verpasst haben.

Eine Staffel 19 wurde von ABC noch nicht bestätigt. Es gab auch Gespräche über eine Spin-Off-Show, nachdem Deadline berichtet hatte, dass ABCs Signature-Präsident Jonnie Davis sagte, es sei diskutiert worden.

Die Seite folgte der Geschichte dann mit einer Klarstellung von Davis: „Ich möchte einige Aussagen klarstellen, die ich in einem früheren Interview gemacht habe. Derzeit gibt es keine Gespräche über ein Spin-off von Greys Anatomy. Wir konzentrieren uns zu 100 Prozent auf die Produktion Staffel 18, mit der unglaublichen Krista Vernoff an der Spitze, und der großartigen Ellen Pompeo, die unser Ensemble anführt und mitverantwortlich produziert. Als Leiterin von ABC Signature wollte ich nur meine Unterstützung und meinen Optimismus für Shondas brillante Kreation zum Ausdruck bringen."

Es ist daher nicht klar, wie die Zukunft von Greys Anatomy aussehen wird, obwohl es natürlich bereits einen Spin-Off in Station 19 gibt, dessen fünfte Staffel am 30. September eine Stunde vor Greys Anatomy Staffel 18 ausgestrahlt wird.