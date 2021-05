Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das medizinische Drama Greys Anatomy unterhält uns seit 16 Jahren. Von der Minute an, als Meredith Gray und Derek Shepherd (McDreamy) auf unsere Bildschirme kamen, war es eine emotionsgeladene Show mit mehreren Drehungen und Wendungen, die uns alle Jahr für Jahr beobachten lässt.

Hier finden Sie alles, was Sie über die 17. Staffel von Greys Anatomy wissen müssen, einschließlich der Möglichkeit, sie anzusehen, wenn sie in Großbritannien unterwegs ist und wo Sie die vorherigen Staffeln (alle 16) sehen können.

Die 17. Staffel von Greys Anatomy wurde am 12. November 2020 in den USA uraufgeführt.

Nach mehreren Monaten des Wartens wurde die 17. Staffel von Greys Anatomy am 7. April 2021 in Großbritannien auf Sky Witness ausgestrahlt .

Greys Anatomy kann auf Sky Witness in Großbritannien angesehen werden. Es begann mit einem doppelten Header mit den Folgen eins und zwei, aber es geht wie Line of Duty von Woche zu Woche weiter. Eine neue Folge wird jeden Mittwoch ab dem 7. April veröffentlicht, anstatt dass die gesamte Staffel am verfügbar ist Sky On Demand sofort.

Es ist noch nicht klar, ob es Mitte der Saison eine Pause geben wird, wie es in den USA zwischen Episode sechs und sieben war. Wenn es keine Pause gibt, erwarten wir, dass das Saisonfinale Ende Juli ausgestrahlt wird.

In den USA wird Greys Anatomy auf ABC ausgestrahlt. Jede Episode kann dann am nächsten Tag auf der ABC-Website sowie in Hulu gestreamt werden.

Es gibt 17 Folgen in Staffel 17 von Greys Anatomy, einer der kürzesten Staffeln in der Geschichte der Serie, wobei nur die erste Staffel weniger und die vierte Staffel die gleiche Anzahl von Episoden hat.

Staffel eins hatte neun Folgen und Staffel vier hatte 17, ansonsten haben die anderen Staffeln alle über 20 Folgen, was bedeutet, dass es in Staffel eins bis sechzehn über 350 Folgen gibt. Binge-Watching-Himmel.

Die 17. Staffel von Greys Anatomy konzentriert sich auf die Covid-19-Pandemie, bei der alle im Grey Sloan Memorial Hospital mit der Krise fertig werden müssen, zusammen mit dem anhaltenden Drama ihres Alltags, das dort beginnt, wo die 16. Staffel aufgehört hat.

Die Staffel bringt auch einige der ursprünglichen Darsteller zurück, darunter Derek Shepherd, alias McDreamy (Patrick Dempsey), Georgy OMalley (TRKnight) und April Kepner (Sarah Drew).

Im klassischen Greys Anatomy-Stil gibt es auch eine Wendung, bei der ein Darsteller seine letzte Staffel in Staffel 17 sieht. Wir werden es Ihnen nicht verderben, aber wir empfehlen, keinen der offiziellen Greys Anatomy-Social-Media-Accounts zu verwenden, wenn Sie dies nicht möchten zu wissen wer.

Der Trailer der 17. Staffel verrät nicht viel, zeigt aber Teddy und Owen sowie Amelia und Link und ihr neues Baby. Es gibt auch eine Zusammenfassung der ersten Staffel von Teil 17 auf dem YouTube-Kanal von TV Glimpse.

Greys Anatomy Staffel 1 bis 16 sind alle auf Amazon Prime Video in Großbritannien verfügbar. Die Staffeln 1 bis 16 sind auch bei Disney + Star erhältlich .

In den USA sind die Staffeln 1 bis 16 auf Netflix US verfügbar. Sie können dann die 17. Staffel auf der ABC-Website oder über Hulu ansehen, wenn Sie den Start verpasst haben.

Im Moment scheint die Zukunft von Greys Anatomy ein wenig in der Luft zu liegen. Showrunnerin Krista Vernoff sagte gegenüber The Hollywood Reporter : "Ich plane eine Saison und ein Finale, die entweder als Saisonfinale oder als Serienfinale fungieren können.

"Ich plane beide Eventualitäten und es ist schwierig und nicht ideal. Ich wünschte nicht, wir wären dort", sagte Vernoff.

ABC muss noch bestätigen, ob die 16-jährige Show fortgesetzt wird, aber wenn dies der Fall ist, wird erwartet, dass die erste Folge der 18. Staffel irgendwann Ende 2021 ausgestrahlt wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.