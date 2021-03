Wie man Zack Snyders Justice League sieht und was man erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der lang erwartete Zack Snyder-Schnitt der Justice League steht vor der Tür und Sie werden zweifellos wissen wollen, wie Sie ihn vom ersten Tag an sehen können.

Es hat eine Weile gedauert und Neuaufnahmen und neue Änderungen im Wert von ungefähr 70 Millionen US-Dollar, aber Snyder hat endlich seine ursprüngliche Vision verwirklicht.

Hier sind die Möglichkeiten, wie Sie es in Großbritannien und den USA ab dem Startdatum am Donnerstag, dem 18. März 2021, sehen können, zusammen mit einer kleinen Erklärung, warum es überhaupt existiert.

Sky zeigt den Zack Syder-Schnitt im britischen Sky Cinema. Das bedeutet, dass Sky Q and Now- Kunden mit einem Sky Cinema-Abonnement es auf einem der verschiedenen Kanäle oder auf Anfrage ansehen können.

Es wird ab dem 18. März 2021 verfügbar sein.

squirrel_widget_182859

Warners eigener Streaming-Service, HBO Max , wird den Film in den USA moderieren. Es kann ab dem 18. März 2021 vollständig gestreamt werden.

Jeder, der die Kinoveröffentlichung von Justice League 2017 gesehen hat, wird wissen, dass es sich zwar um einen passablen Actionfilm handelt, aber keinen der Avengers-Filme in den Schatten stellt.

Und obwohl es 120 Minuten lang ist, fühlt es sich an manchen Stellen abgehackt an, an anderen sackartig. Kurz gesagt, es scheint etwas zu fehlen und die Charaktere fühlen sich oft unterforscht und zweidimensional.

Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Regisseur Snyder das Projekt aufgrund einer Familientragödie zur Hälfte verlassen musste. Er wurde durch Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron) ersetzt, wurde jedoch später durch die Weigerung von Warner, das Erscheinungsdatum zu verschieben, behindert. Das Studio verlangte auch, dass es maximal zwei Stunden erreichen würde.

Dies sind niemals gute Voraussetzungen, um die Vision eines Regisseurs zu verwirklichen, und das Endergebnis fühlte sich sicherlich gehetzt und unvollständig an.

Bevor Whedon hereingebracht wurde, hatte Synder seinen eigenen Filmschnitt ohne Effekte und andere Feinarbeiten erstellt. Und im Jahr 2019 haben sich einige der Stars des Films dafür eingesetzt, dass dieser Schnitt fertiggestellt und gesehen wird. Eine Petition mit über 180.000 Unterschriften wurde ebenfalls an Warner geliefert, um die Freigabe des Synder-Schnitts zu fordern. Jetzt, im Jahr 2021, war es so.

Die neue Fassung ist doppelt so lang wie die Kinofassung und dauert 242 Minuten. Holen Sie sich besser eine extra große Wanne Popcorn.

Es bietet auch viele Reshot-Szenen, neue Charaktere und ein anderes Ende. Keines der Whedon-Aufnahmen hat es in die fertige Version von Synder geschafft.

Kritiker waren im Großen und Ganzen begeistert von Zack Snyders Justice League - eine deutliche Veränderung für einen Film, der ursprünglich zu 40 Prozent auf Rotten Tomatoes basiert. Der neue Schnitt hat bisher allein von Kritikern 78 Prozent erhalten .

Schreiben von Rik Henderson.