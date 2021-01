Sky UK VIP-Kunden erhalten Lockdown-Werbegeschenke, einschließlich kostenlosem Zugang zu Fiit, wöchentlichen Filmen und Heimschulstunden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky UK hat eine Reihe von Lockdown-Werbegeschenken für Sky VIP-Kunden eingeführt, an denen Sie weiterhin teilnehmen können. Individuell sind die Gegenstände nicht bahnbrechend, aber alles zusammen ergibt ein schönes Paket an Extras.

Erstens gibt es eine 30-Tage- Karte für die Fiit-App, damit Sie zu Hause trainieren können. Dann haben Sie über die Highbrow-App Zugriff auf eine kuratierte Auswahl an Lernvideos. Bis zum 31. März ist der Zugang zu Sky Q kostenlos und unbegrenzt. Videos sind bis zum Alter von 11 Jahren verfügbar.

Sky stellt außerdem jeden Montagabend einen Sky Original-Film im Sky Cinema zur Verfügung, der spezielle Vorführungen von Final Score (1. Februar um 21 Uhr), Monster Family (8. Februar um 18 Uhr) und Four Kids and IT (15. Februar um 18 Uhr) enthält. Diese werden auf Sky One verfügbar sein und jeder Film wird am folgenden Wochenende wiederholt.

Und wie wir bereits berichtet haben , gibt es ein Jahr lang kostenlosen Zugang zum Discovery + Streaming-Service.

Schließlich gibt es noch einen Aardman Morph-Modellbau-Workshop sowie ein Quiz zum Thema Harry Potter, wenn es ein bisschen gleich wird.

Sie können Sky VIP über die My Sky-App beitreten, wenn Sie noch kein Mitglied sind. Neue Sky-Kunden werden automatisch registriert, sodass Sie nichts tun müssen, wenn Sie kürzlich Sky beigetreten sind.

Schreiben von Dan Grabham.