Sie können jetzt den Fortschritt des Weihnachtsmanns mit Sky Q verfolgen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich fragen, wie der Weihnachtsmann es schaffen wird, all diese Geschenke an Heiligabend zu liefern, fragen Sie sich nicht länger! Wenn Sie über Sky Q verfügen, können Sie jetzt den Fortschritt des Weihnachtsmanns in den verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt verfolgen.

Alles was Sie tun müssen, ist zu sagen: "Wo ist der Weihnachtsmann?" oder "Wo ist der Weihnachtsmann?" Wenn Sie Ihre Sky Q-Sprachfernbedienung verwenden, wird die Tracker-App gestartet, damit Sie die aktuelle Route des Weihnachtsmanns überprüfen können. Die Wheres Santa-App ist neben anderen Apps wie Fiit, Spotify, Disney +, Netflix und dem kürzlich hinzugefügten Prime Video auch im Bereich Apps verfügbar.

Die App zeigt Ihnen auch, wie viele Geschenke bisher geliefert wurden und wie weit der Weihnachtsmann zurückgelegt hat. Sie können sogar sehen, wo sein nächster Halt ist!

Wir haben kürzlich zwei andere wichtige Santa-Tracking-Tools verglichen - sehen Sie sich Norad Tracks Santa und Google Santa Tracker an . Beide sind seit einigen Jahren verfügbar, aber Skys ist großartig, wenn Sie stattdessen den Fortschritt auf Ihrem Fernseher überprüfen möchten. Und Sie können es sogar an Heiligabend laufen lassen, um den Fortschritt zu überprüfen!

Wenn Sie nach einem Last-Minute-Geschenk suchen, lesen Sie unseren Leitfaden hier - Sie sind immer noch nicht zu spät, um ein Geschenk zu bekommen!

Schreiben von Dan Grabham.