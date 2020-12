Amazon Prime Video kommt endlich zu Sky Q - plus Jetzt kommt TV auch zu Fire TV

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky und Amazon haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der Amazon Prime ab heute auf Sky Q-Boxen eingeführt wird. Umgekehrt wird die Skys Now TV-App ab heute auch auf Fire TV-Geräten angezeigt.

Beide Apps wurden lange erwartet, und das Pocket-Lint-Team diskutierte erst kürzlich darüber, wie negativ das Fehlen von Prime Video im Hinblick auf Sky Qs Ambition war, ein One-Stop-TV-Ziel zu sein.

Der Deal ist europaweit, daher wird Prime Video ab heute für Sky Q-Geräte in Großbritannien, Irland, Italien und Deutschland, Sky Ticket-Geräte (das deutsche Äquivalent von Now TV), Now TV-Geräte in Großbritannien, Irland und Italien sowie für Sky Q-Geräte verfügbar sein der Sky X Video-over-IP-Dienst in Österreich.

"Sky Q-Kunden erhalten dieses Jahr ein frühes Weihnachtsgeschenk auf ihren Boxen in Form von Amazon Prime Video", sagt Sky-Chef Stephen van Rooyen. "Amazon Prime Video-TV-Shows, -Filme und mehr werden neben Sky Originals und Netflix sowie Apps wie Disney +, BBC iPlayer, Fiit und vielem mehr zu sehen sein. Dadurch können Sie noch einfacher auf alles zugreifen, was Sie lieben, und zwar an einem Ort . "

Jetzt wird TV heute in Großbritannien auf Fire TV Sticks der aktuellen Generation wie Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3. und 4. Generation) und Fire TV Stick 4K eingeführt. Ab Anfang 2021 werden weitere Geräte unterstützt. Ab diesem Zeitpunkt wird die App neben Großbritannien auch in Irland, Deutschland (Sky Ticket) und Italien eingeführt.

"Für Kunden ist es jetzt noch einfacher geworden, die beste Unterhaltung auf Fire TV-Geräten zu genießen", sagte Emma Gilmartin, Leiterin von Fire TV, Europa. "Mit der Einführung von Now TV auf unseren Fire TV-Geräten freuen wir uns, die Die am meisten diskutierten und preisgekrönten TV-Serien, Filme und Sportarten in der einfachen und intuitiven Fire TV-Erfahrung. “

Beide Seiten scheinen ziemlich glücklich über die Ankündigung zu sein, ebenso wie Jay Marine, Vice President von Prime Video, der sehr gut darauf hinweist, dass die Ankündigung ideal für die jährliche Reihe von Premier League-Spielen von Prime Video ist .

"Es ist eine perfekte Zeit für Sky-Kunden, um unsere preisgekrönten Prime Video-TV-Shows, -Filme und Live-Sportarten zu verfolgen, einschließlich der exklusiven Live-Übertragungen von Prime Video mit über 20 englischen Premier League-Spielen im Dezember. Außerdem startet Now TV on Fire TV - Kunden in Großbritannien hatten es noch nie besser, wenn es darum ging, zu entscheiden, was sie sehen möchten, egal wie sie es sehen. "

Schreiben von Dan Grabham.