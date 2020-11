Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der HDR-Rollout von Sky wird zügig fortgesetzt und bestätigt, dass pünktlich zu Weihnachten mindestens 40 Sky Cinema-Filme in 4K HDR auf Sky Q verfügbar sein werden.

Darüber hinaus ist es dank einer neuen "HDR" -Kennung auf jeder Film- oder TV-Show-Homepage einfacher zu erkennen, welche mit High-Dynamic-Range-Technologie verfügbar sind. Es wird angezeigt, wenn eine Sky Q-Box sowohl HDR-kompatibel ist als auch das Fernsehgerät.

Die 4K HDR-Filme werden ab dem 9. Dezember auf geeigneten Sky Q-Boxen angezeigt. Kunden benötigen natürlich auch ein Abonnement für Sky Cinema.

Die bevorstehende Besetzung umfasst die Trilogie "Zurück in die Zukunft", "Le Mans 66", alle acht Harry-Potter-Filme und die Premiere von "Bad Boys For Life".

Zu den neuen TV-Serien in HDR gehört das Finale von Tin Star, Gangs of London und Tschernobyl.

Sky teilte Pocket-lint mit, dass künftige Sky Store-Filme in HDR verfügbar sein werden und die Sportberichterstattung sich auf die Premier League-Saison 2020/21 erstrecken wird.

Zu den weiteren Ergänzungen des Sky Q-Erlebnisses gehört der Wetterschutz, mit dem Benutzer weiterhin Nachhol- und On-Demand-Inhalte anzeigen können, auch wenn derzeit aufgrund schlechten Wetters kein Satellitensignal vorhanden ist. Die Sprachsuche fügt neue Befehle hinzu, z. B. "Was soll ich sehen?" Dadurch wird eine Seite aufgerufen, die auf Ihren Favoriten, kürzlich angesehenen Programmen und empfohlenen Shows basiert. Außerdem können Eltern einzelne Apps hinter eine PIN stellen, um unangemessenen Zugriff zu vermeiden.

Sky Go wird ebenfalls optimiert, mit neuen Video-Kurzfilmen für verschiedene Sportarten, darunter Fußball, F1, Golf, Cricket und Boxen. Außerdem wird es Zugang zu den roten Tastenkanälen von Sky Sports geben.

"Wir erweitern Sky Q und Sky Go mit neuen Funktionen, die fast jede Woche aktualisiert werden, damit Ihre Sky TV-Erlebnisse immer besser werden", sagte Fraser Stirling, Group Chief Product Officer von Sky.

"Mit Sky Go können Sie mehr Fernsehen und Filme in atemberaubender HDR-Bildqualität ansehen, mit der Sprachsuche persönlich werden, überall mehr sportliche Action genießen und mit unserer einfachen Homepage mehr von dem finden, was Sie lieben."

Schreiben von Rik Henderson.