Sky Q hat jetzt Netflix in HDR, mit dem Versprechen, bald noch mehr HDR-Inhalte zu erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach langem Warten hat Sky endlich High Dynamic Range ( HDR ) für ausgewählte Shows auf seiner Sky Q-Plattform eingeführt, und der Sender hat jetzt die Unterstützung von HDR auch auf Netflix angekündigt.

Netflix HDR wird ab heute für Sky-Kunden verfügbar sein und ab Mitte November für alle verfügbar sein.

Um HDR auf Sky Q zu erhalten, benötigen Sie einen HDR-Fernseher und eine HDR-fähige Sky Q-Box sowie ein Ultra HD-fähiges Abonnement. Um Netflix in HDR zu erhalten, benötigen Sie Netflix Premium.

Sky begann bereits im Mai mit der Bereitstellung von HDR-Inhalten über Sky Originals - Skys eigene Shows. Sky sagt jetzt, dass es in den nächsten Monaten noch mehr dieser Shows geben wird, einschließlich Patrick Melrose und Code 404 sowie Sky Nature Shows Amerikas Wild Border und A Bees Diary im November.

HDR ist auch für ausgewählte Disney + -Filme und -Shows in HDR verfügbar - dafür benötigen Sie natürlich das separate Disney + -Abonnement.

Um Disney + HDR auf Sky Q zu sehen, benötigen Sie ein Disney + Abonnement

Sky Cinema wird voraussichtlich Ende des Jahres HDR-Filme zeigen. The Secret Garden wird der erste Sky Cinema-Originalfilm sein, der in HDR erhältlich ist, so das Unternehmen.

Sport in HDR wird auch im Jahr 2021 kommen - wahrscheinlich beginnend mit den Olympischen Spielen in Tokio über BBC iPlayer.

Schreiben von Dan Grabham.