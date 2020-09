Sky Q 2 TB-Boxen können jetzt auch ein HDR-Upgrade erhalten und kosten £ 50

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky-Kunden mit 2 TB Sky Q- Boxen mit der Modellnummer 32B0xx können jetzt ein Update für ein HDR-Modell beantragen.

Das System, das nach dem Start des HDR-Dienstes von Sky eingeführt wurde, war bereits für Kunden vorhanden, die keine kompatiblen 1-TB-Set-Top-Boxen hatten, aber jetzt können alle Nicht-HDR-Sky-Q-Boxen ausgetauscht werden.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen. Für den Anfang kostet das Upgrade eine "Einrichtungsgebühr" von £ 50. Und Sie verlieren alle Ihre Aufnahmen, die auf der vorhandenen Box gespeichert sind - worüber Sie hier alles lesen können .

Dennoch werden diejenigen, die die beste Erfahrung mit ihrem Sky Q-Service machen möchten, in Versuchung geraten.

Es gibt jetzt acht Shows oder Serien, die in 4K HDR auf Sky zu sehen sind. Weitere zwei werden diesen Monat, September, veröffentlicht. Zu den Highlights zählen die gesamte zweite Serie von Brassic, Save Me Too und die Naturdokumentationen Gangs of Lemur Island und Pridelands: Wilderness Reborn.

Sie können alle unterstützenden Shows hier sehen: Alle Sky Q-Shows, die derzeit in 4K HDR verfügbar sind .

Sky Cinema-Filme werden ab Weihnachten HDR einführen, während der Live-Sport in HDR voraussichtlich nächstes Jahr mit den Olympischen Spielen beginnen wird.

Sky wird HDR in Kürze in seine Netflix-App und seinen Netflix-Service einführen - es ist bereits auf Disney + verfügbar.

Um eine Sky Q 2 TB HDR-Box zu beantragen, rufen Sie hier die entsprechende Webadresse auf .

Schreiben von Rik Henderson.