So sehen Sie HDR auf Sky Q und prüfen, ob Ihre Box kompatibel ist

(Pocket-lint) - Sky veröffentlicht weiterhin HDR-Inhalte für seine Sky Q- Box. Mehrere Shows und Serien sind jetzt verfügbar.

Es gibt jedoch einige wichtige Einschränkungen: Sie benötigen für den Anfang eine kompatible Sky Q-Box - nicht alle Sky Q-Boxen können HDR ausgeben. Eine Kompatibilitätsliste finden Sie unten.

Sie müssen außerdem Sky Q UHD- oder Experience-Abonnent sein (es sei denn, Sie möchten Disney + nur in HDR sehen).

Sie benötigen auch einen Fernseher, der mit der HLG-Version ( Hybrid Log Gamma ) von HDR kompatibel ist - die meisten modernen HDR-Fernseher unterstützen dies, einige ältere Geräte jedoch möglicherweise nicht.

Das sind ein paar Kästchen, die Sie ankreuzen müssen (entschuldigen Sie das Wortspiel), aber wenn Sie das richtige Kit haben, erfahren Sie hier, wie Sie HDR-Inhalte auf Sky Q ansehen.

Anfang dieses Jahres ist ein System-Software-Update eingetroffen, mit dem Sie HDR-Inhalte auf Ihrer kompatiblen Sky Q-Box ansehen können (siehe unten).

Wenn das Software-Update aus irgendeinem Grund nicht automatisch installiert wurde, können Sie die Installation dennoch erzwingen.

Gehen Sie einfach auf der Menüseite (linke Seite) zu "Einstellungen" .

. Klicken Sie auf "System Info" .

. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" neben "Softwareversion" .

Wenn Sie noch nicht über die neueste Software verfügen, wird diese heruntergeladen und installiert. Es kann jedoch einige Zeit dauern, also machen Sie sich eine Tasse Tee - oder zwei.

Um auf eine der verfügbaren Shows zuzugreifen, verwenden Sie derzeit am besten die Suche oder die Sprachsuche, um sie nach Namen zu finden:

Eine Entdeckung der Hexen (ab September)

Brassic 2 (ab Ende September)



Britannia II



Kugelsicher 2

Kobra

Banden der Insel Lemur

Malawi: Wildlife Rescue

Pridelands: Wildnis wiedergeboren

Rette mich auch

Wilde Geschichten von der Farm

Laden Sie die UHD (4K) -Version jeder Sendung herunter, in der nicht aufgeführt ist, dass sie auch in HDR verfügbar ist. Wenn Ihre Sky Q-Box und Ihr Fernseher jedoch kompatibel sind, wird beim Abspielen automatisch in den HLG HDR-Bildmodus gewechselt.

Wenn HDR nicht auf Ihrem kompatiblen Fernseher abgespielt wird, kann dies bedeuten, dass Ihre Sky Q-Box selbst nicht unterstützt wird.

Um zu überprüfen, ob es sich um Einstellungen> Systeminfo> Hardwareversion handelt, überprüfen Sie die Modellnummer.

Wenn es eines der folgenden ist, ist es HDR-kompatibel:

32B1xx - Sky Q 2 TB

- Sky Q 2 TB 32B203 oder 32B204 - Sky Q 1 TB

oder - Sky Q 1 TB 32B205 oder 32B206 - Sky Q 1 TB / 2 TB

Wenn die Modellnummer jedoch wie folgt beginnt, wird HDR nicht unterstützt:

32B0xx - Sky Q 2 TB

- Sky Q 2 TB 32C0xx - Sky Q 1 TB

- Sky Q 1 TB 32C1xx - Sky Q 1 TB

Sky Q Mini-Boxen sind nicht kompatibel.

Wenn Ihre Sky Q 1 TB- oder 2 TB-Box nicht kompatibel ist, können Sie sie gegen eine einmalige Einrichtungsgebühr von £ 50 aktualisieren. Lesen Sie unseren praktischen Leitfaden, wie das funktioniert: So aktualisieren Sie Ihre Sky Q-Box auf ein HDR-kompatibles Modell und was Sie beachten müssen .

In Zukunft wird Sky weitere Programme in HDR hinzufügen.

Zur Weihnachtszeit wird Sky Cinema einige Blockbuster-Filme in 4K HDR enthalten.

Schließlich plant Sky, HDR (HLG) für die Wiedergabe des BBC iPlayer rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu aktivieren, um Live-Events im Format zu zeigen.

Pocket-Lint wurde auch darüber informiert, dass die Sky Q Netflix- App in den "kommenden Monaten" HDR-Wiedergabe erhalten wird, während Disney + jetzt in HDR auf der Plattform verfügbar ist.

Schreiben von Rik Henderson.